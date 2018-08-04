Спасенный в горах Пакистана альпинист Александр Гуков доставлен в Москву самолетом МЧС
Об этом сообщили в ведомстве. Жителя Петербурга привезли на лечение. Почти неделю провел без еды на высоте более шести тысяч метров, его напарник погиб. Россиянина эвакуировали пакистанские военные летчики.
Комментарии2
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kamen_12 04 августа 2018 | 20:59
Страховка видимо оплатила самолёт МЧС, Налогоплатильщики не должны оплачивать чуваку его стремление получить адреналин и попасть в список великих альпинистов.
doxerom 04 августа 2018 | 21:00
Не жирно ли будет всяких придурков самолетами возить за наш счет.