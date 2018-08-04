Священник РПЦ посетил Олега Сенцова в колонии
Как сообщили ТАСС в местном управлении ФСИН, осужденный сказал, что у него нет жалоб на условия содержания и отказался от исповеди. Ранее к украинскому режиссеру, который находится в колонии города Лабытнанги на Ямале, не пустили епископа Апостольской православной церкви. Во ФСИН заявили, что Олег Сенцов не просил о визите священника. Кроме того, этот епископ не входит в число закрепленных за учреждением представителей церкви.
Олег Сенцов держит голодовку почти три месяца. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.
Комментарии3
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luganskiy 04 августа 2018 | 20:36
Исповедоваться аттестованному священнику?!
r88w556xl4 04 августа 2018 | 20:50
Заупокойную уже отслужил?
evgeny_biolog 04 августа 2018 | 21:05
"осужденный сказал, что у него нет жалоб на условия содержания и отказался от исповеди."
Боится, что бог его заложит?