Священник РПЦ посетил Олега Сенцова в колонии

Как сообщили ТАСС в местном управлении ФСИН, осужденный сказал, что у него нет жалоб на условия содержания и отказался от исповеди. Ранее к украинскому режиссеру, который находится в колонии города Лабытнанги на Ямале, не пустили епископа Апостольской православной церкви. Во ФСИН заявили, что Олег Сенцов не просил о визите священника. Кроме того, этот епископ не входит в число закрепленных за учреждением представителей церкви.

Олег Сенцов держит голодовку почти три месяца. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.