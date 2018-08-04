Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ушел в длительный отпуск и может не вернуться в ведомство
Об этом пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источники. По их сведениям, Бастрыкин может стать судьей Конституционного суда. Его возможную отставку связывают с коррупционными скандалами, которые коснулись ближайшего окружения Бастрыкина в СК.
Комментарии14
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viktorova 04 августа 2018 | 20:36
Все, капец Конституционному суду. Через пару лет и там начнут за взятки сажать.
sedoff 04 августа 2018 | 20:51
viktorova: Оказывается, чтобы стать судьёй конституционного суда нужно, чтобы возглавляемое тобой ведомство наглухо погрязло во взятках и коррупции.
gordy 04 августа 2018 | 20:55
"Бастрыкин может стать судьей Конституционного суда."
Заслуженным?
arkadiy48 04 августа 2018 | 20:54
viktorova: Так Зоркин всем пока заправляет,он уже старенький,может замену готовят...?
testmeter 04 августа 2018 | 20:38
Это только на России за взятки идут на почетное повышение
vlabumur 04 августа 2018 | 20:42
Танцы с бубном.
fleyta6 04 августа 2018 | 20:45
«А судьи кто?» - вечный круговорот дерьма в России! А может просо в лес уехал..ли?
petrivanov 04 августа 2018 | 20:46
Какие в России есть талантливые люди: сегодня он уголовные дела заводит, а завтра уже проститу ...конституционный судья!
ramses333 04 августа 2018 | 20:50
В Конституционном суде такой зачахнет без свежего лесного воздуха.
shraer 04 августа 2018 | 20:51
похоже, в Испании, пострел.. разрешение на новую должность получает от ОПГ..
sasass 04 августа 2018 | 20:54
Волком будет выть на псарне ....)))
sproter 04 августа 2018 | 20:57
Говно не тонет, всплывет в другом месте.
hunterhead 04 августа 2018 | 21:02
"Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ушел в длительный отпуск и может не вернуться в ведомство"
Увезли в лес? :-D
bja_1950 04 августа 2018 | 21:08
На нары его, а не в Конституционный Суд!