Главный тренер сборной России по синхронному плаванию назвала кошмарным состояние воды на чемпионате Европы
Татьяна Покровская сказала ТАСС, что из-за большого содержания хлора половину композиции спортсменки делали вслепую. Кроме того, у них портится зрение. Сегодня на турнире, который проходит в Глазго, российские синхронистки завоевали «золото» в групповых упражнениях.
Комментарии4
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serg_eliseew 04 августа 2018 | 20:12
Всё логично, мы травим их, а они нас.
testmeter 04 августа 2018 | 20:33
Вообще-то в Европе воду давным-давно дезинфицируют озоном, а не хлором. Хотя, учитывая то, что российские спортсменки обязательно будут ссать в бассейн, решили перестраховаться-с
benin_papa__ 04 августа 2018 | 20:43
Не совсем понятно.
Вода была одна для всех, или хлорку насыпали специально для сборной РФ?
nikolaitschi 04 августа 2018 | 21:00
Враги вывели особую породу хлорки, действующую только на спортсменов с российским паспортом.