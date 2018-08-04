НАТО откроет первую авиабазу на Балканах

Будет использован старый аэродром в албанском городе Кучова, который с 1950 по 1990 год назывался Сталин. О решении Североатлантического альянса сообщил в «Фейсбуке» премьер-министр Черногории Эди Рама. Начало строительства ожидается в течение года. Авиабаза будет ответственна за снабжение НАТО, логистическую поддержку, подготовку личного состава и учений альянса, а также будет служить базой для национальных ВВС.