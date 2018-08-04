НАТО откроет первую авиабазу на Балканах
Будет использован старый аэродром в албанском городе Кучова, который с 1950 по 1990 год назывался Сталин. О решении Североатлантического альянса сообщил в «Фейсбуке» премьер-министр Черногории Эди Рама. Начало строительства ожидается в течение года. Авиабаза будет ответственна за снабжение НАТО, логистическую поддержку, подготовку личного состава и учений альянса, а также будет служить базой для национальных ВВС.
Комментарии19
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serhio_25__ 04 августа 2018 | 20:08
Вот для этого Сербию и дробили.
novyrusich 04 августа 2018 | 20:17
serhio_25__: Педя, Албакния ни4когда не входила в Сербию.
А база будет в Албании.
irinakingsize1 04 августа 2018 | 20:22
novyrusich: У Педи про географию в методичке ничего не написано
serhio_25__ 04 августа 2018 | 20:27
novyrusich: Если бы Сербию не разрушили, подарив Албании Косово, то в Албании бы никогда не было натовской базы.
irinakingsize1 04 августа 2018 | 20:31
serhio_25__: Педи боярки больше не наливать
serhio_25__ 04 августа 2018 | 20:35
irinakingsize1: Боярку(как ты ее ласково уже называешь) ты без меня пей. Я такую дрянь не буду и тебе не совету. Для девушки я рекомендую хорошее Ежевичное вино.
hunterhead 04 августа 2018 | 20:08
Вова, введи войска...:-D
irinakingsize1 04 августа 2018 | 20:25
hunterhead: Поздно, батенька, валежник собирать))))))
hunterhead 04 августа 2018 | 20:52
irinakingsize1: "Поздно, батенька, валежник собирать))))))"
Ничего не знаем, пусть продает свой жигуленок, прицеп Скиф, пусть поднимит пенсионный возраст до 100 лет, но путенские войска там должны быть. Я прав, путенские портянки? :-D
banyi3 04 августа 2018 | 20:11
А смысл ?
novyrusich 04 августа 2018 | 20:19
banyi3: Прочти еще раз. В новости сказано.
Может дойдет.
Если коротко- самолеты там будут садиться. Натовские.
banyi3 04 августа 2018 | 20:26
novyrusich: И чё? Если будут садиться? )
viktorova 04 августа 2018 | 20:34
banyi3: /И чё? Если будут садиться? )/
Действительно, и с чего это пу, лавров и прочие воют о расширении НАТО. Скажите им, чтоб не беспокоились.
banyi3 04 августа 2018 | 20:28
novyrusich: Это же круто! Нашим будет их легче изучать)
irinakingsize1 04 августа 2018 | 20:27
banyi3: А смысл?
А смысл в том, что вы, портянки , без работы не окажетесь-целый год выть будете,как НАТА вас обманула
hunterhead 04 августа 2018 | 20:57
banyi3: "А смысл ?"
11.80 и пендель в *опу, портянка по кличке banyi3 - это твой смысл портянки...:-D
nigelliri56 04 августа 2018 | 20:15
Довольно символично. Вроде как забивается последний гвоздь в крышку гроба албанского сталинизма.
sasass 04 августа 2018 | 20:51
Все растеряли - мизер остался из огромной страны без единой дружественной земли...
benin_papa__ 04 августа 2018 | 20:53
Забавно.
Самолеты НАТО на авиабазе, носившей имя жупела хомо советикусов тов. Сталина.
Пособничество, однако...