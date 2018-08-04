Автомобиль, в котором находился архимандрит Серафим из Петербурга, стал причиной смертельного ДТП

Его BMW X5 выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину», сообщает Пятый канал. Водителя этой машины доставили в больницу, женщина погибла. Это произошло в Саратовской области. Настоятель Сампсониевского собора в Петербурге совершал частное паломничество, сообщили «Интерфаксу» в Петербургской епархии. Там отметили, что у водителя-алтарника Сампсониевского собора алкоголя в крови не нашли. Отмечается, что его судьба будет решаться канонической комиссией РПЦ по результатам судебного разбирательства.