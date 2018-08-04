Z Архив новостей новости
5 13 6 3618
20:02, 04 августа 2018

Автомобиль, в котором находился архимандрит Серафим из Петербурга, стал причиной смертельного ДТП

Его BMW X5 выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину», сообщает Пятый канал. Водителя этой машины доставили в больницу, женщина погибла. Это произошло в Саратовской области. Настоятель Сампсониевского собора в Петербурге совершал частное паломничество, сообщили «Интерфаксу» в Петербургской епархии. Там отметили, что у водителя-алтарника Сампсониевского собора алкоголя в крови не нашли. Отмечается, что его судьба будет решаться канонической комиссией РПЦ по результатам судебного разбирательства.

Комментарии

13

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

balamuto 04 августа 2018 | 20:08

На кагоре не считается)))

timber_head 04 августа 2018 | 20:10

"Настоятель Сампсониевского собора в Петербурге совершал частное паломничество"

Охрененно "паломничество" на х5 БМВ. Те которые действительно паломники - пешком ходят по святым местам.

viktorova 04 августа 2018 | 20:13

И за что деды воевали?

serg_eliseew 04 августа 2018 | 20:14

А587МР178 такой номер у этой БМВ.

irinakingsize1 04 августа 2018 | 20:17

Хочется написать про архимандрита Серафима из Петербурга, про паломничество на BMW, про встречную полосу и многое другое, а низзя - шибко может оскорбиться.

don_ballon 04 августа 2018 | 20:24

Архимандрит, едрит и ангидрид. Дайте уже попам бронемашины, что ли. Выживших в столкновении с ними не должно оставаться.

oleg_andreevich 04 августа 2018 | 20:30

Интересно, лимузин какой марки предпочел бы Иисус? И скрепно ли это, когда православный поп на БМВ давит всмятку Ладу Калину? Почему не наоборот?

y_alex 04 августа 2018 | 20:32

урод это а не архимандрид

(комментарий скрыт)

nemez1 04 августа 2018 | 20:38

Теперь и архимандриты имеют право безнаказанно давить граждан.

harra 04 августа 2018 | 20:52

фигня... суд отмолит...

bulf 04 августа 2018 | 20:52

" И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился...". Явился, задавил человека, и не запылился!

agriment 04 августа 2018 | 20:53

"Его BMW X5" – откуда доход у этого прохвоста с частным надуманным паломничеством?.

Совсем оборзели попы на халявные деньги в РФ, с каноническими комиссиями РПЦ по отмазке мерзавцев .

evgeny_biolog 04 августа 2018 | 21:02

"его судьба будет решаться канонической комиссией РПЦ по результатам судебного разбирательства."

Судья у бога в заместителях?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6460 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 252 6 22994 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 157 6 15898 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 124 6 14440 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15258 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8109 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 49 6 5751 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 54 6 6450 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5284 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Приоритеты — воровать и охранять наворованное Так будет до тех пор, пока граждане в массе своей будут безучастны и равнодушны. Пока они не поймут, что сменить на выборах власть, которая ворует и лжет — единственный выход…

5 80 6 10396 12:51
Kрф, власть, общество, выборы, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7132 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9588 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 8102 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Новости

В Минобороны России обвинили США в неспособности сохранять договоренности втайне В ведомстве подтвердили, что глава генштаба Валерий Герасимов действительно направил в июле своему американскому коллеге письмо с предложениями по Сирии

5 39 6 5639
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 9526 31.07
Блоги

Видео дня

+ Сотни людей съехались к дому умершего Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова Сотни людей съехались к дому умершего Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова Темирханова умер в колонии из-за проблем со здоровьем…

5 141 6 20896 10:37
8читать ;смотреть
Kчечня, буданов, видео, события

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов…

5 43 6 26842
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 125 6 137071 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 9526 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 9 6 509508 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 255 6 126455 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7154854
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3599831

Сегодня в эфире