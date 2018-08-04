Автомобиль, в котором находился архимандрит Серафим из Петербурга, стал причиной смертельного ДТП
Его BMW X5 выехал на встречную полосу, где врезался в «Ладу Калину», сообщает Пятый канал. Водителя этой машины доставили в больницу, женщина погибла. Это произошло в Саратовской области. Настоятель Сампсониевского собора в Петербурге совершал частное паломничество, сообщили «Интерфаксу» в Петербургской епархии. Там отметили, что у водителя-алтарника Сампсониевского собора алкоголя в крови не нашли. Отмечается, что его судьба будет решаться канонической комиссией РПЦ по результатам судебного разбирательства.
Комментарии13
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balamuto 04 августа 2018 | 20:08
На кагоре не считается)))
timber_head 04 августа 2018 | 20:10
"Настоятель Сампсониевского собора в Петербурге совершал частное паломничество"
Охрененно "паломничество" на х5 БМВ. Те которые действительно паломники - пешком ходят по святым местам.
viktorova 04 августа 2018 | 20:13
И за что деды воевали?
serg_eliseew 04 августа 2018 | 20:14
А587МР178 такой номер у этой БМВ.
irinakingsize1 04 августа 2018 | 20:17
Хочется написать про архимандрита Серафима из Петербурга, про паломничество на BMW, про встречную полосу и многое другое, а низзя - шибко может оскорбиться.
don_ballon 04 августа 2018 | 20:24
Архимандрит, едрит и ангидрид. Дайте уже попам бронемашины, что ли. Выживших в столкновении с ними не должно оставаться.
oleg_andreevich 04 августа 2018 | 20:30
Интересно, лимузин какой марки предпочел бы Иисус? И скрепно ли это, когда православный поп на БМВ давит всмятку Ладу Калину? Почему не наоборот?
y_alex 04 августа 2018 | 20:32
урод это а не архимандрид
nemez1 04 августа 2018 | 20:38
Теперь и архимандриты имеют право безнаказанно давить граждан.
harra 04 августа 2018 | 20:52
фигня... суд отмолит...
bulf 04 августа 2018 | 20:52
" И шестикрылый Серафим на перепутье мне явился...". Явился, задавил человека, и не запылился!
agriment 04 августа 2018 | 20:53
"Его BMW X5" – откуда доход у этого прохвоста с частным надуманным паломничеством?.
Совсем оборзели попы на халявные деньги в РФ, с каноническими комиссиями РПЦ по отмазке мерзавцев .
evgeny_biolog 04 августа 2018 | 21:02
"его судьба будет решаться канонической комиссией РПЦ по результатам судебного разбирательства."
Судья у бога в заместителях?