Минобороны разочаровано тем, что США предали огласке письмо главы Генштаба Герасимова высшему командованию США

Минобороны разочаровано тем, что США предали огласке письмо главы Генштаба Валерия Герасимова высшему американскому командованию. Послание касалось сотрудничества в восстановления Сирии.

Содержание письма могло быть разглашено только при согласии обеих сторон. Но США не выполнили договорённости и о секретном послании главы российского Генштаба генералу Джозефу Данфорду узнали СМИ, заявили в Москве. По версии Минобороны в письме Валерий Герасимов дал понять, что российская сторона готова проработать вопрос с властями Сирии и обеспечить безопасность беженцев, которые возвращаются в свои дома в районе, контролируемом США. Были предложения по координации гуманитарной помощи в арабской стране и нейтрализации попыток вербовки беженцев террористами. Ранее агентство Рейтер сообщило о содержании письма Герасимова Данфорду. По его данным речь в письме шла о восстановлении сирийских районов, которые уже контролируют силы президента Асада. Глава российского Генштаба также упирал на то, что властям Сирии не хватает оборудования, топлива и других ресурсов, необходимых для возвращения беженцев и восстановления страны. И предлагал решать вопрос совместно с американцами. Но Вашингтон по данным Рейтер встретил предложения холодно. США дали понять, что готовы пойти на это только в случае проведения в Сирии выборов под контролем ООН.

Российское военное ведомство надеется, что американские коллеги больше не будут нарушать взаимные договорённости. И сохранят конфиденциальность посланий.