Минобороны разочаровано тем, что США предали огласке письмо главы Генштаба Герасимова высшему командованию США
Минобороны разочаровано тем, что США предали огласке письмо главы Генштаба Валерия Герасимова высшему американскому командованию. Послание касалось сотрудничества в восстановления Сирии.
Содержание письма могло быть разглашено только при согласии обеих сторон. Но США не выполнили договорённости и о секретном послании главы российского Генштаба генералу Джозефу Данфорду узнали СМИ, заявили в Москве. По версии Минобороны в письме Валерий Герасимов дал понять, что российская сторона готова проработать вопрос с властями Сирии и обеспечить безопасность беженцев, которые возвращаются в свои дома в районе, контролируемом США. Были предложения по координации гуманитарной помощи в арабской стране и нейтрализации попыток вербовки беженцев террористами. Ранее агентство Рейтер сообщило о содержании письма Герасимова Данфорду. По его данным речь в письме шла о восстановлении сирийских районов, которые уже контролируют силы президента Асада. Глава российского Генштаба также упирал на то, что властям Сирии не хватает оборудования, топлива и других ресурсов, необходимых для возвращения беженцев и восстановления страны. И предлагал решать вопрос совместно с американцами. Но Вашингтон по данным Рейтер встретил предложения холодно. США дали понять, что готовы пойти на это только в случае проведения в Сирии выборов под контролем ООН.
Российское военное ведомство надеется, что американские коллеги больше не будут нарушать взаимные договорённости. И сохранят конфиденциальность посланий.
Комментарии27
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viktorova 04 августа 2018 | 20:08
/Но США не выполнили договорённости /
А вы докажите, что были договоренности. Может это хотелки только были?
serhio_25__ 04 августа 2018 | 20:15
viktorova: ""А вы докажите, что были договоренности."" - для чего доказывать? Хомячок, это не спор в интернете, серьезные люди говорят о серьезных вещах.
agamasat 04 августа 2018 | 20:18
serhio_25__: это для тебя, Шарикова, они серьезные люди, которым такие, как ты прислуживают, , а для нормального человека, они - мерзавцы, бандиты и подлецы.
serhio_25__ 04 августа 2018 | 20:24
agamasat: ""они серьезные люди, которым такие, как ты прислуживают, , а для нормального человека, они - мерзавцы, бандиты и подлецы. "" - я бы так грубо не стал американцев называть, но по смыслу согласен.
haldey 04 августа 2018 | 20:31
serhio_25__: Все правильно оценил хомчело, раз амеры не могут держать слово, то тут не грубо, нормально, не добавить, не убавить: "для нормального человека, они - мерзавцы, бандиты и подлецы."
prade 04 августа 2018 | 20:56
serhio_25__: "я бы так грубо не стал американцев называть,"
Я не понял, когда это "пендосы" у тебя успели стать "американцами"?
alladinov 04 августа 2018 | 20:18
«Российское военное ведомство надеется, что американские коллеги больше не будут нарушать взаимные договорённости.»
Сволочи эти жидопендосы! Договоры никогда нельзя нарушать. Никогда-никогда!
Конечно, если они, договоры, не подписывались в Будапеште.
viktorova 04 августа 2018 | 20:28
serhio_25__: клоуны в цирке не могут говорить о серьезных вещах, ватка.
grigol331 04 августа 2018 | 20:29
serhio_25__: серьезные люди говорят о серьезных вещах
_____
Ну да, в России только и осталось серьёзных людей, что Петросян со старухой и МО. Еще МИД, но сбольшой натяжкой - серьёзные люди перед дипкорпусом не пляшут.
serhio_25__ 04 августа 2018 | 20:32
grigol331: А вообще очень забавно, что "остаточно прощевайцы" живут новостями из России.
grigol331 04 августа 2018 | 20:42
serhio_25__:
У меня родной брат с семьёй в вашей "полезно-санкции" живёт.
serhio_25__ 04 августа 2018 | 20:50
grigol331: И пишет тебе об Петросяне и об МО РФ?
testmeter 04 августа 2018 | 20:54
serhio_25__: Так уж получилось, что мы должны знать все о своем враге и делать все, чтобы это Ымперское образование образумилось. Пардон за каламбур-с
grigol331 04 августа 2018 | 20:32
viktorova:
МО, гришь? Вот оно и создало утечку, абы пропиарить великого миротворца Путина.
efilika 04 августа 2018 | 20:11
Уроды привыкли манипулировать собственным населением и не в состоянии осознать, что бывает по-другому.
murad_manapov 04 августа 2018 | 20:12
чтооо??? выборы? это возмутительно!!!
aleksandr39 04 августа 2018 | 20:15
УРА !!! Россия будет восстанавливать экономику Сирии ,а это значит что в России опять увеличатся тарифы ЖКХ ,подорожают бензин и продукты .УРА !!!! подержим " братьев " из Сирии за счет российских пенсионеров .
dyme179 04 августа 2018 | 20:46
aleksandr39: Деревню Гадюкино смоет...
agamasat 04 августа 2018 | 20:15
На представителей Минобороны РФ уже печати некуда ставить. Фигляры.
ramun 04 августа 2018 | 20:24
Обиженные русские,как их жалко...
Да ну и хрен с ними.
kokapu 04 августа 2018 | 20:25
Минобороны разочаровано
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А раньше, оно, надо полагать, было очаровано?
grigol331 04 августа 2018 | 20:44
kokapu:
МО США жениться обещало.
kp6ic 04 августа 2018 | 20:33
сша молодцы. все прозрачно и открыто. там за быдло и холопов население не считают. а тут этим еще и гордятся, такое ощущение. очередная скрепа вам в зад, как вы это любите.
pravdatut 04 августа 2018 | 20:33
Кремль выполняет договора?? Может Маша помнит?
bradis 04 августа 2018 | 21:02
"Российская сторона готова проработать вопрос с властями Сирии и обеспечить безопасность беженцев". Ну разве можно разглашать такие секретные данные?!
sproter 04 августа 2018 | 21:04
США потребовали нормальных выборов, а с этим наша страна борется уже какой десяток лет! Это неприемлемо, это плевок в лицо и нож в спину, покушение на скрепы и проявление истинного лица омериканского империализма.
svoi216 04 августа 2018 | 21:04
Бомбили русские а восстанавливать просят американцев.