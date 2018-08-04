Поединок между бойцами смешанных единоборств россиянином Нурмагомедовым и ирландцем Макгрегором пройдет 6 октября
Поединок между бойцами смешанных единоборств россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Коннором Макгрегором пройдет 6 октября. Встреча, которую так долго ждали поклонники спортсменов, состоится в Лас-Вегасе. Это сообщили в пресс-службе Абсолютного бойцовского чемпионата. Нурмагомедову предстоит защищать титул чемпиона UFC в легком весе.
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