Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ушел в длительный отпуск и может не вернуться в ведомство

Об этом пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источники. По их сведениям, Бастрыкин может стать судьей Конституционного суда. Его возможную отставку связывают с коррупционными скандалами, которые коснулись ближайшего окружения Бастрыкина в СК.