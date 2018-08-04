Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин ушел в длительный отпуск и может не вернуться в ведомство
Об этом пишет агентство «Росбалт» со ссылкой на источники. По их сведениям, Бастрыкин может стать судьей Конституционного суда. Его возможную отставку связывают с коррупционными скандалами, которые коснулись ближайшего окружения Бастрыкина в СК.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 04 августа 2018 | 19:35
Этому бандиту Бастрыкину место на зоне, на лесоповале, а не на отдыхе.
Но Путину для защиты беззакония именно такой мерзавец нужен был.