Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в Волгодонске, Тюмени, Климовске, Череповце и др. городах

Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в Волгодонске, Тюмени, Климовске, Череповце и других городах. Участники протестов выразили возмущение планами правительства.

На акции в разных городах пришли от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Информации о задержании не было