Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в Волгодонске, Тюмени, Климовске, Череповце и др. городах
Митинги против повышения пенсионного возраста прошли сегодня в Волгодонске, Тюмени, Климовске, Череповце и других городах. Участники протестов выразили возмущение планами правительства.
На акции в разных городах пришли от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Информации о задержании не было
Комментарии1
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vincenttt 04 августа 2018 | 19:25
Сначала неконституционно переназначили грабящую их гэбистскую шваль, а теперь они видите ли протестуют, дебилы!....