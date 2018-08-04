Юморист Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества к жене Елене Степаненко

Пара разводится, и сначала супруги пытались решить спорные вопросы в досудебном порядке.

Представители Евгения Петросяна обратились в суд со своим иском после того, как Елена Степаненко отвергла несколько вариантов раздела имущества. Предложения ей не понравились и жена юмориста обещала подумать до новой встречи, однако вскоре подала иск, рассказал сайту РБК адвокат артиста Сергей Жорин. По его словам, полгода детали развода пытались согласовать без обращения в суд, в частности, поделить все совместно нажитое поровну. Но Елена Степаненко пожелала оставить себе почти все, подчеркнул адвокат Петросяна. Он отметил, что фактически супруги не женаты уже 15 лет и у каждого своя жизнь. Судебный процесс получил огласку после предварительного заседания, когда не удалось достичь компромисса. Как отмечает портал «Медуза», представлять Степаненко в суде будет адвокат Елена Забралова, которая защищала интересы президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам Евгений Петросян на прошедших президентских выборах был доверенным лицом Владимира Путина.

По сведениям агентства ТАСС, общее имущество юмористов оценивают в 1,5 миллиарда рублей.