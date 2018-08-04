Юморист Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества к жене Елене Степаненко
Пара разводится, и сначала супруги пытались решить спорные вопросы в досудебном порядке.
Представители Евгения Петросяна обратились в суд со своим иском после того, как Елена Степаненко отвергла несколько вариантов раздела имущества. Предложения ей не понравились и жена юмориста обещала подумать до новой встречи, однако вскоре подала иск, рассказал сайту РБК адвокат артиста Сергей Жорин. По его словам, полгода детали развода пытались согласовать без обращения в суд, в частности, поделить все совместно нажитое поровну. Но Елена Степаненко пожелала оставить себе почти все, подчеркнул адвокат Петросяна. Он отметил, что фактически супруги не женаты уже 15 лет и у каждого своя жизнь. Судебный процесс получил огласку после предварительного заседания, когда не удалось достичь компромисса. Как отмечает портал «Медуза», представлять Степаненко в суде будет адвокат Елена Забралова, которая защищала интересы президента Владимира Путина, патриарха Кирилла и главы «Роснефти» Игоря Сечина. Сам Евгений Петросян на прошедших президентских выборах был доверенным лицом Владимира Путина.
По сведениям агентства ТАСС, общее имущество юмористов оценивают в 1,5 миллиарда рублей.
Комментарии3
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eduard53 04 августа 2018 | 19:18
Именины сердца! Драчка двух равнодебильных остряков-путиноидов.
Даже неясно, за кого вступится кремлядь ...
peppertin 04 августа 2018 | 19:21
Ниххххххсебе, напетросянил!
max3446 04 августа 2018 | 19:26
Представлю вам научно-исторический трактат «Українська нація». Из-под пера Миколи Галичанця вышел настоящий шедевр.
Весь 367-страничный труд пересказать сложно.
Поэтому, чтобы вы вкратце поняли всю историю древней Украины, я приведу историко-географические карты, опубликованные в этом труде, ну и отдельные выдержки оттуда.
В книге, кстати, разъяснено, кто именно извратил подлинную историю древней и славной украинской нации. Конечно же, это — москвино-русские тюркцы-татарцы, которые пытались убрать украинцев из мировой истории.
Как видно, древняя Украина 40 тысяч лет назад занимала всю Восточную часть Европы, от Белого моря до Славян-озера, от территории современной Германии, до Урала
Древние укры являлись прародителями почти всех европейских и индийских народов
А также прародителями всех славянских племен
В книге рассказывается об украинско-персидской войне в 514-м году до нашей эры и о становлении украинского флота в этот период.
Рассказывается об изгнании греческих оккупантов в 331-м году до нашей эры. Это год великих завоеваний Александра Македонского. Ему покорился весь мир. Кроме Украины, естественно.
А тут Великая Украина противостоит Великому Древнему Риму. Думаю, знаменитый потеряный IХ римский легион нашёл своё последнее пристанище именно в степях Украины
Из-за гунно-ордынского ига Великой Украинской державе приходится ютиться на краю цивилизации, там где сейчас Прибалтика, Питер, Карелия.
На Западе в это время франки только переходили с племенного уровня к уровню королевства. Но у Украины уже был свой монарх на вид средневекового европейского образа.
К сожалению, Великий Гугл о Мизамире никаких данных не сохранил. Это говорит о том, что великие древние укры к тому моменту ещё не изобрели Интернет.