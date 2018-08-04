Тела журналистов, которые погибли в Центральноафриканской республике, доставят в Москву ближайшей ночью
Самолет из Парижа приземлится после полуночи, сообщили Интерфаксу в Союзе журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали документальный фильм о российских наемниках в Центральной Африке. Они были убиты в понедельник.
Комментарии2
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olegleon 04 августа 2018 | 19:26
и про Ходорковского ни слова
viktorova 04 августа 2018 | 19:28
olegleon: компания сечина профинансировала поездку, в которой погибли 18 человек.