Тела журналистов, которые погибли в Центральноафриканской республике, доставят в Москву ближайшей ночью

Самолет из Парижа приземлится после полуночи, сообщили Интерфаксу в Союзе журналистов. Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко снимали документальный фильм о российских наемниках в Центральной Африке. Они были убиты в понедельник.