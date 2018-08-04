Трое активистов «Партии перемен» задержаны в Новой Москве

Это сообщил в «Фейсбуке» лидер партии Дмитрий Гудков. Он связывает это с местными выборами в Щербинке, которые пройдут в сентябре. По словам Гудкова, молодые люди были задержаны за распространение агитматериалов, полицейские кричат на них и угрожают, пишет политик.