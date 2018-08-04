Генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, который обвиняется в Армении в свержении конституционного строя, вернулся в Москву

Он приступил к выполнению служебных обязанностей, — сказали ТАСС в пресс-службе Организации договора о коллективной безопасности. Ранее правительство нового премьер-министра Армении Никола Пашиняна инициировало судебные преследования по делу о разгоне протестных акций в марте 2008 года. Обвинения предъявлены бывшему президенту страны Роберту Кочаряну, который арестован и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову.