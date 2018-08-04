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18:32, 04 августа 2018

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию назвала кошмарным состояние воды на чемпионате Европы

Татьяна Покровская сказала ТАСС, что из-за большого содержания хлора половину композиции спортсменки делали вслепую. Кроме того, у них портится зрение. Сегодня на турнире, который проходит в Глазго, российские синхронистки завоевали «золото» в групповых упражнениях.

Комментарии

12

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apels 04 августа 2018 | 18:43

Насколько я знаю, спортсменки выступают в очках. И как хлор может повлиять на прозрачность очков?

grossalexis082018 04 августа 2018 | 18:45

apels: Синхронистки ? А на хрена им вообще зрение?

apels 04 августа 2018 | 18:59

grossalexis082018: Вообще то очень нужно зрение. Спортсменки именно зрением контролируют синхронность выполнения упражнений.

moisha_sekilman 04 августа 2018 | 18:51

apels: .... спортсменки выступают в очках...: - и в противогазах.
Вы в очередной раз показали свою тупость, с чем вас и поздравляю!

apels 04 августа 2018 | 19:02

moisha_sekilman: Вы соревнования по синхронному плаванью видели? Может плавнием занимались? Любой бассейн содержит хлор. При длительном пребывании в бассейне, а спортсмены проводят отчень много времени, без очков глаза режет.

moisha_sekilman 04 августа 2018 | 19:18

apels: ...по синхронному плаванью ...; ...Может плавнием занимались?; ...проводят отчень много ...
Исходя из вашего калякописания, у вас была твёрдый неуд по русскому языку. Хотя вы меня нечем не удивили, так как оппы в основной своей массе неудачники и "круглые" двоечники.

gluhoy2250 04 августа 2018 | 19:35

apels: спортсменки выступают в очках.
Профессор, пытаешься умничать? Синхронистки выступают без очков, но с прищепками на носу. Как же демшиза достала, своей тупостью и неуемной жаждой куснуть РОССИЮ. Золото все равно у наших девчонок!

tv_victim 04 августа 2018 | 18:45

Ну, само собой, соперницы выступали в совершенно другой воде.....

sergo_25_26 04 августа 2018 | 18:51

Хлор удваивают перед выступлением русских. Вошики и клещики паучки под мышками да и другая всякая нечисть подыхает.

sparky 04 августа 2018 | 18:58

Без очков в хлорной воде плавать исключительно паршиво. После часовой тренировки (из моей юности, когда очков не было) глаза как у рака, и зрение действительно портится.
А с учетом того, что синхронистки очень долго тренируются - особенно.
Почему спортсмены всех команд синхронного плавания не потребовали сменить воду?

rampa 04 августа 2018 | 19:05

sparky: наверное. потому, что они плавали в очках

grazschdanin 04 августа 2018 | 19:12

Неужели в благополучной Европе не в состоянии создать нормальные условия для спортсменов? Что мешает?

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