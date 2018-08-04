Главный тренер сборной России по синхронному плаванию назвала кошмарным состояние воды на чемпионате Европы

Татьяна Покровская сказала ТАСС, что из-за большого содержания хлора половину композиции спортсменки делали вслепую. Кроме того, у них портится зрение. Сегодня на турнире, который проходит в Глазго, российские синхронистки завоевали «золото» в групповых упражнениях.