Бывший лидер Бразилии Лула да Силва, который находится в тюрьме, выдвинут своей партии кандидатом в президенты

Как передает телеканал Global, такое решение было принято сегодня на общенациональном съезде партии трудящихся в Сан-Пауло. Однако наблюдатели ожидают, что бывшему президенту откажут в регистрации кандидатом из-за того, что он отбывает 12-летний срок по делу о коррупции.