Бывший лидер Бразилии Лула да Силва, который находится в тюрьме, выдвинут своей партии кандидатом в президенты
Как передает телеканал Global, такое решение было принято сегодня на общенациональном съезде партии трудящихся в Сан-Пауло. Однако наблюдатели ожидают, что бывшему президенту откажут в регистрации кандидатом из-за того, что он отбывает 12-летний срок по делу о коррупции.
Комментарии1
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nikolaitschi 04 августа 2018 | 18:45
А я зарегистрировал бы. Много в тюрьме не украдешь!