Внедорожник, в котором ехал настоятель Сампсониевского собора в Петербурге, стал участником смертельного ДТП
Авария произошла в Саратовской области. Как передает Пятый канал, архимандрит Серафим находился в салоне БМВ Х5. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой-Калина. Пассажирка Лады погибла, водитель этой машины госпитализирован. По информации Пятого канала, всех, кто ехал в БМВ, полиция отпустила. Комментариев со стороны РПЦ не было.
Комментарии19
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danko1 04 августа 2018 | 18:37
Гундяев даже сана попов не лишает, которые в пьяном виде на дорогих иномарках людей убивают и с места происшествия сбегают, избив полицейских.
Для этих гэбэшников в рясах закон не существует.
timwlad78 04 августа 2018 | 19:20
danko1: Гундяев даже сана попов не лишает, которые в пьяном виде на дорогих иномарках людей убивают и с места происшествия сбегают, избив полицейских.
Для этих гэбэшников в рясах закон не существует.
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Вау,вот это первоклассный бред еврея протестанта большевика который вздрючивал на дыбу. в ГУЛАГе в 1919 году всю российскую интеллигенцию которая породила этого еврея протестанта большевика чтобы утвердить свою власть рабовладельца в России.
И так,надобно узнать какое ведомство арендующие авто с водителями было нанято для доставки священника к месту здоровым и живым и без вождения по трупах других при этом.
так что господа,нету у Церкви ресурсов чтобы содержать парк автомобилей при каждой Церкви.
Если кто и пожертвует авто,ну так как правило заканчивается сообщением в прессу и со скандалом типа этот священник за рулём попался при свершении аварии якобы подвыпившим .
Ну это типа протестанты войну на дорогах ведут как против ВИП персон и автомобилей со специальными звуковыми и световыми сигналами.
Сколько об этом скандалов было.
Дошло до того что скорые перестали ездить так как им просто дорогу перекрывали.
Так что большевистский еврейский протестантский идиотизм всех до ГУЛАГа доведёт и на живодёрню отправит.
Нету при Церквях своего автопарка.Арендуют как правило автомашины.
diximania1948 04 августа 2018 | 19:32
timwlad78: Укажи № счёта, мы перечислим деньги на твоё лечение.
oneoretwo 04 августа 2018 | 18:44
...и эта сволочь пытается учить морали страну...
timwlad78 04 августа 2018 | 19:24
oneoretwo: ...и эта сволочь пытается учить морали страну...
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Посмотрите как евреи живут которые якобы всеми преследуемы и нигде не работают,но с бюджета воруют и гребут лопатами и скажите и эта сволочь тупая и алчная пытается других учить как жить надо .
Еврея большевики на вашу голову надобно как в 1918 году и на живодерню в ГУЛАГ отправить чтобы познать справедливость еврейских лозунгов и еврейской большевистской протестантской писанины.
rosta 04 августа 2018 | 18:48
Меньше, чем на БМВ эта накипь человеческая ездить не согласна.
timwlad78 04 августа 2018 | 19:27
rosta: Меньше, чем на БМВ эта накипь человеческая ездить не согласна.
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Ну тв проблядь тоже не наулице живёшь и даже компом обзавелась ублюдочная мразь помойная чтобы другимс гадить.
Не заткнули же себе рот говном и не живёте на помойке в нищете однако еврейские суки выкидыши еврейской сионисткой бродячей пробляди .
gригорьич 04 августа 2018 | 18:50
Комментариев со стороны РПЦ не было.
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Заняты были. Сенцова исповедовали. Животные.
student_ru_ru 04 августа 2018 | 18:58
Странно. Если существует Он, а архимандрит есть Особа, приближённая к Нему, то почему эта Особа сеет смерть? Как Он может опустить такое?
ura_123 04 августа 2018 | 18:59
Не справился с управлением... Проще говоря,нёсся по встречке.
tks 04 августа 2018 | 19:03
Попы, гэбилы, прокурятина, мусора - "новое дворянство", "птенцы гнезда путизма".
fueaqui 04 августа 2018 | 19:05
Если архимандрит был пассажиром - он тоже пострадавший в этом ДТП. Другой вопрос, что церковь вроде бы традиционно ассоциировалась с благотворительностью и неким аскетизмом, использование авто премиального класса для передвижения церковных чинов определенно контрастирует с таким представлением. Надеюсь, у все большего числа людей будут открываться глаза на то, чем является современная РПЦ.
xxxapek 04 августа 2018 | 19:25
fueaqui:
Если архимандрит был пассажиром - он тоже пострадавший в этом ДТП
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Это в случае, если он не сказал водиле: “Слышь, братан, поднажми, там тёлки остывают”
viktorova 04 августа 2018 | 19:35
fueaqui: //Другой вопрос, что церковь вроде бы традиционно ассоциировалась с благотворительностью и неким аскетизмом//
В этом то и проблема, что эти ряженые попы в церкви только деньги зарабатывают. Они не есть церковь.
navsegda 04 августа 2018 | 19:05
В 17г. после переворота этих рясников поднимали на вилы их же прихожане , было за что
allasc 04 августа 2018 | 19:09
бмв - православная машина
starsbo 04 августа 2018 | 19:26
Архимадрит показал полицейским удостоверение сексота и его как представителя прокуратуры отпустили. Непонятно одно, ну ладно сами квасят, но водителю зачем наливать.
klop_27 04 августа 2018 | 19:28
Ну и слава Богу!
adl1964 04 августа 2018 | 19:35
БМВ - Бог Может Все.