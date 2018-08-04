Внедорожник, в котором ехал настоятель Сампсониевского собора в Петербурге, стал участником смертельного ДТП

Авария произошла в Саратовской области. Как передает Пятый канал, архимандрит Серафим находился в салоне БМВ Х5. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ладой-Калина. Пассажирка Лады погибла, водитель этой машины госпитализирован. По информации Пятого канала, всех, кто ехал в БМВ, полиция отпустила. Комментариев со стороны РПЦ не было.