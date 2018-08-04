Рамзан Кадыров приехал на поминки по Юсупу Темирханову, осужденному за убийство полковника Юрия Буданова
Глава Чечни выразил соболезнования родственникам и заявил о том, что Темирханов был невиновен и оказался жертвой, — передает РИА. Темирханов накануне умер в омской колонии. Пять лет назад он был осужден на 15 лет за убийство в Москве Юрия Буданова. Военный во время 2-й Чеченской войны командовал танковым полком и был осужден за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.
Комментарии25
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tv_victim 04 августа 2018 | 18:37
а с каких пор Буданов стал вдруг военным?
johio 04 августа 2018 | 18:42
tv_victim: Кадырову лучше знать. Судьи зря штаны протирают.
patrikk_1 04 августа 2018 | 18:42
Темирханов был невиновен и оказался жертвой...
Может в вашем районе он и считается невиновен, но в Москве на кровную месть по-другому смотрят.
doc10_vikt 04 августа 2018 | 18:58
patrikk_1: Лишний повод помянуть полковника Буданова, Царствие ему Небесное
rampa 04 августа 2018 | 19:11
doc10_vikt: Царствие Небесное насильнику и убийце?
grossalexis082018 04 августа 2018 | 18:43
tv_victim: А что ивашки у вас танковым полком командуют гражданские ?
brezhneput 04 августа 2018 | 19:30
tv_victim: он просто вылез из правильно пизды)
oneoretwo 04 августа 2018 | 18:42
...смачный плевок в москву...
zztop1960 04 августа 2018 | 18:57
oneoretwo: Если бы так поступил " либераст" давно бы в тюрьму упрятали , а тут Кадыров. сцыкотно русским чудо-богатырям
nemez1 04 августа 2018 | 18:43
Достойная позиция руководителя республики.
salut__521 04 августа 2018 | 18:44
Странные у Рамзанчика понятия о невиновностях убийц, посланных им же...
bja_1950 04 августа 2018 | 18:46
Если суд признал чеченского бандита виновным, а Кадыров считает, что он невиновен, то становится понятным, кто поручал убить Буданова. А разве в Москве не знают, что Кадырову плевать на все российские законы?
polikarpich 04 августа 2018 | 19:03
bja_1950: Ой, доплюётся! Не зря же говорится, не плюй в колодец...
zztop1960 04 августа 2018 | 18:51
Вот она любовь чеченцев и Кадырова к России , во всей красе.Как только Москва перестанет дань платить и одряхнет , чеченцы ещё покажут русским где раки зимуют
oneoretwo 04 августа 2018 | 18:56
zztop1960: Как только Москва перестанет дань платить и одряхнет , чеченцы ещё покажут русским где раки зимуют
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...москва - не россия...
kamen_12 04 августа 2018 | 18:56
zztop1960: Времена другие, техника другая. Сейчас с калашами крылатые ракеты и беспилотники не победить. Арабы в Сирии тоже крутые.
navsegda 04 августа 2018 | 19:02
kamen_12: "Арабов в Сирии " уже трижды побеждали российские вояки с крылатыми ракетами и беспилотниками и .... продолжают побеждать , краёв не видно , наверное понравилось
motoped 04 августа 2018 | 19:30
navsegda: кончай наркоту жрать)
zztop1960 04 августа 2018 | 19:06
kamen_12: Зря вы так , несколько полков латышских стрелков , в июне 1918 года , хватило что бы захватить Москву и установить нужное правительство. Если несколько чеченских батальонов прибудут в Москву , как латыши в 1918 , вы и пукнуть не успеете как власть поменяется , а ваши росгвардии начнут честь отдавать Кадырову
lawyer12 04 августа 2018 | 19:00
в этой новости прекрасно всё ....герой не солдат, убитый врагом после тюрьмы, а враг, глумящийся над его памятью, вопрос:-если враги убивают наших солдат, при этом глумятся над его памятью и правосудием в целом, кто тогда тот, кто назначил врага главой республики?
allexmar 04 августа 2018 | 19:08
Почтил однополчанина.
oldpartizan 04 августа 2018 | 19:11
что то комментариев упоротых патриотов не видно
polikarpich 04 августа 2018 | 19:16
oldpartizan: Эти "патриоты" могут только с гомиками воевать и с далёкими "пиндосами".
nestor199 04 августа 2018 | 19:23
oldpartizan: А что в этой новости экстраординарного?
Темирханов из какого тейпа?
polikarpich 04 августа 2018 | 19:30
nestor199: Вы разбираетесь в сортах вот этого вот всего? :-/)