Рамзан Кадыров приехал на поминки по Юсупу Темирханову, осужденному за убийство полковника Юрия Буданова

Глава Чечни выразил соболезнования родственникам и заявил о том, что Темирханов был невиновен и оказался жертвой, — передает РИА. Темирханов накануне умер в омской колонии. Пять лет назад он был осужден на 15 лет за убийство в Москве Юрия Буданова. Военный во время 2-й Чеченской войны командовал танковым полком и был осужден за убийство 18-летней чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.