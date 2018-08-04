Российская женская четверка без рулевого победила в соревнованиях по академической гребле на чемпионате Европы
Российская женская четверка без рулевого победила в соревнованиях по академической гребле на чемпионате Европы, который проходит в Глазго.
В третий день состязаний представители академической гребли разыгрывали 9 комплектов наград. Российским спортсменам удалось подняться на пьедестал лишь однажды. Женская безрульная четверка в составе Екатерины Севостьяновой, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Елены Орябинской опередили на 2 километровой дистанции всех соперниц. И стали Чемпионками Европы.
Добавлю, что для России это золото стало уже пятым на первом чемпионате Европы по летним видам спорта, в рамках которого и соревнуются гребцы. Ранее медали высшей пробы приносили синхронисты, пловцы и велосипедисты на треке.
Завершится первый объединенный Чемпионат Европы 12 августа
Комментарии4
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haldey 04 августа 2018 | 18:23
Это агенты ФСБ сваливали из солсбери))) Им бы рулевого, уже на Родине были бы)))
haldey 04 августа 2018 | 18:25
Молодцы девчата, соскучились мы по таким победам в гребле...
jamba 04 августа 2018 | 18:31
Приятно! И все же, что с рулевым, почему не было?
proxozhij 04 августа 2018 | 18:35
jamba: Украла руль и смоталась в Аргентину! :)