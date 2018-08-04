Российская женская четверка без рулевого победила в соревнованиях по академической гребле на чемпионате Европы, который проходит в Глазго.

В третий день состязаний представители академической гребли разыгрывали 9 комплектов наград. Российским спортсменам удалось подняться на пьедестал лишь однажды. Женская безрульная четверка в составе Екатерины Севостьяновой, Анастасии Тихановой, Екатерины Потаповой и Елены Орябинской опередили на 2 километровой дистанции всех соперниц. И стали Чемпионками Европы.

Добавлю, что для России это золото стало уже пятым на первом чемпионате Европы по летним видам спорта, в рамках которого и соревнуются гребцы. Ранее медали высшей пробы приносили синхронисты, пловцы и велосипедисты на треке.

Завершится первый объединенный Чемпионат Европы 12 августа