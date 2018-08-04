Жителя Ростова-на-Дону задержали по подозрению в хищении 27 миллионов рублей с банковских карт
Как сообщает РИА со ссылкой на МВД, 46-летний мужчина делал копии сим-карт, подключенных к банковским картам, списывал с них средства, а затем обналичивал. Отмечается, что для большинства пострадавших хищение денег осталось незамеченным, поскольку за один раз списывалось не более пятисот рублей, а смс-уведомления от банка не приходили.
Комментарии7
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tv_victim 04 августа 2018 | 18:11
Голова! Подонок, конечно, но голова!
lesnoj 04 августа 2018 | 18:39
Интересно, какие это люди, которые не замечают исчезновение 500 руб.? А если учесть, что было похищено 27 миллионов руб., то похищать надо было не менее 54 000 раз. У него руки не отсохли? И когда он это всё успел?
tv_victim 04 августа 2018 | 18:53
lesnoj: Запустил программу на компе и пошел спать. Проснулся - пошел в банк, снял деньги...... Не так уж и трудно, если есть нужная программа.
rampa 04 августа 2018 | 19:36
tv_victim: а как он делал копии сим-карт? Как определял, что именно они подключены к банковским картам? И к каким? Как узнал логины и пароли банковских карт?
oneoretwo 04 августа 2018 | 18:58
...как-то крутится народец, пытается выжить...
ensebeo 04 августа 2018 | 19:05
можно же в россии зарабатывать, если не ныть по форумам.
tks 04 августа 2018 | 19:06
Скотина пригожинская.