В Чечне на прощание с Темерхановым, осужденным 5 лет назад за убийство полковника Буданова, пришли тысячи человек

В Чечне на прощание с Юсупом Темерхановым, осужденным 5 лет назад за убийство полковника Буданова, пришли несколько тысяч человек. О смерти Темерханова стало известно накануне, и его тело еще даже не доставили на родину.

Чеченское село Гелдаган, неподалеку от Курчалоя, еще накануне стало местом своего рода паломничества жителей республики. Машины колоннами в несколько десятков второй день едут сюда из разных уголков республики. На въезде в поселок — огромные пробки, тысячи людей выражают соболезнования родственникам Темерханова через WhatsApp. Даже телеканал «Грозный» сообщил о собственных соболезнованиях семье Темерхановых. Именно здесь, в Гелдагане в 70-м году родился Темерханов, он накануне умер в Омской колонии, где отбывал 15-летний срок за убийство Юрия Буданова. 10 июня 2011 года Буданов вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве был застрелен четырьмя выстрелами. 30 августа того же года Темерханова задержали в Москве и обвинили в убийстве Буданова. Показания на него дал секретный свидетель – сам он своей вины не признал. По версии следствия, Темерханов убил Буданова из мести ко всем российским военнослужащим, потому что те застрелили его отца. Буданов был осужден на 10 лет за пытки и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Когда в свое время направил прошение об УДО, в тот время глава чеченского правительства Рамзан Кадыров сказал: «Если это произойдет, мы сможем воздать ему по заслугам». В память о скончавшемся Темерханове боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выложил в своем инстаграме его фотографию, сопроводив ее словами: «Пусть Аллах простит твои грехи».

Родственники Темерханова выехали в Омск за телом Юсупа Темерханова. Официальные чечнеские власти по поводу его смерти не высказывались.