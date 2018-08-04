В Чечне на прощание с Темерхановым, осужденным 5 лет назад за убийство полковника Буданова, пришли тысячи человек
В Чечне на прощание с Юсупом Темерхановым, осужденным 5 лет назад за убийство полковника Буданова, пришли несколько тысяч человек. О смерти Темерханова стало известно накануне, и его тело еще даже не доставили на родину.
Чеченское село Гелдаган, неподалеку от Курчалоя, еще накануне стало местом своего рода паломничества жителей республики. Машины колоннами в несколько десятков второй день едут сюда из разных уголков республики. На въезде в поселок — огромные пробки, тысячи людей выражают соболезнования родственникам Темерханова через WhatsApp. Даже телеканал «Грозный» сообщил о собственных соболезнованиях семье Темерхановых. Именно здесь, в Гелдагане в 70-м году родился Темерханов, он накануне умер в Омской колонии, где отбывал 15-летний срок за убийство Юрия Буданова. 10 июня 2011 года Буданов вышел из нотариальной конторы на Комсомольском проспекте в Москве был застрелен четырьмя выстрелами. 30 августа того же года Темерханова задержали в Москве и обвинили в убийстве Буданова. Показания на него дал секретный свидетель – сам он своей вины не признал. По версии следствия, Темерханов убил Буданова из мести ко всем российским военнослужащим, потому что те застрелили его отца. Буданов был осужден на 10 лет за пытки и убийство 18-летней чеченки Эльзы Кунгаевой. Когда в свое время направил прошение об УДО, в тот время глава чеченского правительства Рамзан Кадыров сказал: «Если это произойдет, мы сможем воздать ему по заслугам». В память о скончавшемся Темерханове боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов выложил в своем инстаграме его фотографию, сопроводив ее словами: «Пусть Аллах простит твои грехи».
Родственники Темерханова выехали в Омск за телом Юсупа Темерханова. Официальные чечнеские власти по поводу его смерти не высказывались.
Комментарии21
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semia 04 августа 2018 | 18:08
Вот как любят русских в Чечне. Он герой-убил российского танкиста.который изнасиловал чеченскую снайпершу и убил,которая до этого убивала русских(подчиненных Буданова)
novyrusich 04 августа 2018 | 18:19
semia: Национальный герой. Отомстил за всех чеченцев насильнику.
По приказу рамазана.
"Буданов - шизофреник и убийца, признанный враг чеченского народа", - заявил президент Чечни Рамзан Кадыров в интервью Regnum. - Он оскорбил наш народ. Каждый мужчина, женщина и ребенок считает, что пока Буданов существует, позор не снят с нас.
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Кадыров приехал на поминки убийцы полковника Буданова
Глава Чечни Рамзан Кадыров приехал на поминки Юсупа Темирханова, осужденного за убийство бывшего полковника Юрия Буданова и умершего в колонии 3 августа. Об этом сообщает РИА Новости.
Поминальный обряд проходит в Гелдагане — родовом селении Темирханова. Как пишет «Кавказский узел», жители Чечни начали съезжаться туда еще 3 августа, сами похороны состоятся 4 или 5 августа. Кадыров посетил траурную церемонию и выразил соболезнования родственникам умершего.
«Я сегодня пришел сюда сказать свое слово родственникам и своему народу: его незаконно осудили, посадили, и он умер своей смертью по воле Всевышнего», — сказал глава республики.
johio 04 августа 2018 | 18:20
semia: Русские должны с уважением относиться к своим хозяевам. Вы еще ответите за смерть Ичхера. Помяните мое слово.
osj99 04 августа 2018 | 18:33
johio: не для всех кровь - водица. Это Россия позволяет себе забыть тех пацанов, которыми она удобрила свои чеченские походы. Чеченцы своих забывать не собираются. Трудно их за это винить. А вывод - легко войну начать, трудно войну закончить.
Впрочем, кого и когда это останавливало. Это ж "лекарство против морщин", мужское дело. Так это сейчас в России подаётся.
polikarpich 04 августа 2018 | 18:53
johio: sergo_25_26: Это угроза? И кто же конкретно ответит?
zztop1960 04 августа 2018 | 18:27
semia: Вот как любят русских в Чечне. ????? Так же как любили русских при СССР , разные передовики коммунистического труда из республик СССР , председатели колхозов , рядовые коммунисты ит.д. Так дюьили , так любили , что готовы были горло перерезать от большой любви. Любовь под дулом автомата была
mikhail_spb_ 04 августа 2018 | 18:08
Ничего себе, какие почести убийце!
degele 04 августа 2018 | 18:22
mikhail_spb_: Вы еще не видели памятник бандитам на месте гибели десантников из Пскова.
putin_itogy 04 августа 2018 | 18:15
Продуманный флешмоб.
Показали, крепко сжатый кавказский кулак из под бурки,
в сторону притихшего от страха затворника, за стенкой красного кирпича.
Генерал - майор, Герой России, пинками выгнал на акцию, как можно больше рядовых..
За стенкой всё поняли.
poluputing 04 августа 2018 | 18:47
putin_itogy: самое опасное, что не выгнал. На эту акцию они от души пошли
sensei54 04 августа 2018 | 18:17
Как говорил сегодня ААВ:
...Я призываю задуматься.
Когда Буданова выпустили по УДО, Рамзан Кадыров сказал: «Мы найдём, как его наказать»...
philanthrop 04 августа 2018 | 18:17
Где пригожинские? На смерть журналистов как мухи слетелись, отстаивая колег-вагнеровцов, а здесь молчок.
novyrusich 04 августа 2018 | 18:22
philanthrop: А что они могут сказать? рамзан показал кто в доме хозяин, поставил все точки над i.
philanthrop 04 августа 2018 | 19:09
novyrusich: Ну хотя бы не палились. Уж где-где, а в этой теме должны были проклинать убийцу русского "офицера"
nemez1 04 августа 2018 | 18:22
Темерханов поступилл, как мужчина, у русских не особо принято защищать своих женщин.
polikarpich 04 августа 2018 | 18:47
nemez1: Это защита была? Это было продуманное хладнокровное убийство. И то была никакая не женщина, а снайпер, убийца.
Это вообще жесть. Замочили настоящего полковника средь бела дня по науськиванию всякой мразоты, втоптали в грязь. Теперь убийце - похороны с почестями. Салюта не будет, интересно?
Ничего, его УЖЕ нашли, как наказать.
sergo_25_26 04 августа 2018 | 18:40
А если вдруг пехотинца не станет? Тогда русня в масквабаде будет только днем передвигаться. А шаурмы будет на каждом углу.
polikarpich 04 августа 2018 | 18:56
sergo_25_26: А особенно если и плешивого дуче тоже не станет, тогда кое-кому придётся брать ноги в руки, спешно собирать манатки и бежать на историческую родину, теряя цветные фирменные кроссовки.
vladimirbelarus 04 августа 2018 | 19:06
Улыбки главного "пехотинца" переросли в истинный оскал чеченского "друга".
sergeypuskino 04 августа 2018 | 19:07
"секретный свидетель".
adl1964 04 августа 2018 | 19:26
Это лишний раз доказывает, что Россия - бутафорская империя.
Терек на юге и Уральские горы на востоке - вот истинные границы русского мира.
Все от этого выиграют и русские в том числе.
Времена империй прошли. Быть огромным это не значит быть великим.
Велик осёл, да воду возит, мал сокол, да на руках носят. (с)