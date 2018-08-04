Акцию в поддержку режиссера Олега Сенцова провели в Москве у на Чистопрудном бульваре

В ней приняли участие известные деятели кино и театра. О требованиях собравшихся расскажет Ольга Кузнецова.

К памятнику Александру Грибоедову приносили цветы и ставили их в бутылки с водой с надписью «Олег, живи!». У монумента в одиночный пикет встал кинокритик Алексей Медведев, в руках он держал плакат со словами «Сенцов, живи!» и портретом режиссера. Как рассказал Алексей Медведев «Новой газете», он исчерпал все иные способы помощи, писал ходатайство о помиловании, но получил отказ, собирал письма в поддержку от известных людей, пытался организовать обращение о помиловании от матери осужденного, но все безрезультатно. В итоге единственное, что осталось – провести акцию для себя и друзей, принести цветы, обратить внимание окружающих на голодовку Олега Сенцова, заключил кинокритик. Одиночные пикеты поддержали актрисы «Театра.DOC» Мария Чупринская и Елена Носова. Они встали в другой части Чистопрудного бульвара с плакатом, где написано: «Олег Сенцов голодает 83 день. Прошение его матери о помиловании было подано 17 июля. Где же ответ?». Выразить солидарность с осужденным пришли режиссер Аскольд Куров, кинокритик Антон Долин, литературный критик Анна Наринская. В акции приняли участие и люди, не имеющие отношение к кино и искусству, кому небезразлична судьба Олега Сенцова. Всего около 100 человек

Полиция не вмешивалась в ход проведения акции, задержаний не было.