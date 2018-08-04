Действия экипажа разбившегося в Красноярском крае вертолета в Роснефти назвали необъяснимыми

В компании отметили, что пилоты Ми-8 были предупреждены об опасном сближении с другим вертолетом. Этим утром в результате крушения погибли 18 человек – нефтяников, которые прилетели на вахту. На место крушения отправлены опытные криминалисты, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследованием произошедшего будет заниматься и специальная комиссия Росавиации. Пилот Ми-8 слишком поздно заметил второй вертолет и не успел предотвратить столкновение. Об этом телеграмм-каналу Mash рассказал летевший с грузом пилот Евгений Бердюгин. В результате крушения погибли 18 человек.