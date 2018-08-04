В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение мусульманского платка, который полностью закрывает лицо...

Как передает Би-би-си, полицейские прибыли в торговый центр города Хорсхольм по вызову из-за драки между двумя женщинами, одна из которых пыталась сорвать никаб с другой. Полицейские попросили снять платок. Женщина отказалась и была оштрафована на 134 евро. Запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо, вступил в Дании с 1 августа .