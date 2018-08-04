В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение мусульманского платка, который полностью закрывает лицо
Как передает Би-би-си, полицейские прибыли в торговый центр города Хорсхольм по вызову из-за драки между двумя женщинами, одна из которых пыталась сорвать никаб с другой. Полицейские попросили снять платок. Женщина отказалась и была оштрафована на 134 евро. Запрет на ношение в общественных местах головных уборов, которые закрывают лицо, вступил в Дании с 1 августа .
Комментарии15
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zigfridf 04 августа 2018 | 17:39
Наконец-то викинги вспомнили про нордический характер.
haldey 04 августа 2018 | 17:46
zigfridf: Когда пидоров утопят в Балтике, можно и про нордический характер поговорить, а пока они еуропейцы-толерасты...
drillerthriller 04 августа 2018 | 17:55
haldey: питоры ходят в стрингах, а не кутаются в хиджабы.
r88w556xl4 04 августа 2018 | 18:04
Женщина отказалась и была оштрафована на 134 евро.
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Лицо современного тоталитаризма, рядящегося в либерализм: запрещение ОДЕВАТЬ одежду равно запрещению ходить без хиджаба в восточных странах.
patrikk_1 04 августа 2018 | 17:56
В Дании впервые оштрафовали женщину за ношение мусульманского платка, который полностью закрывает лицо...
Запрет на ношение бурок и паранджи, ничем не отличается от запрета на гей-парады, так что не учите жить других.
haldey 04 августа 2018 | 17:39
Фи, как не толерантно)))
zayac4 04 августа 2018 | 17:45
Закон.
mk_portrait 04 августа 2018 | 17:49
Ещё не вечер! :) Она подаст в суд, (самой высокой инстанции в конце концов) и конечно при поддержке "мировой леберальной общественности" выиграет дело.
Как реаз недавно в NY за абсолютно такое же "нарушение" девушка взяла $85000! :) Платили из налогов наших!!! :) Так что...
http://www.latimes.com/local/lanow/la-me-ln-muslim-woman-hijab-removed-settlement-20170810-story.html
kamen_12 04 августа 2018 | 17:53
mk_portrait: Ну здесь тусуется мировая либеральная общественность. Что вы этим хотите сказать?
gudriksson 04 августа 2018 | 17:51
маски и прочие предметы скрывающие лицо, что не позволяет идентифицировать личность
r88w556xl4 04 августа 2018 | 18:06
gudriksson: А что, на подозрении уже каждый обладатель лица? Штаны, закрывающие половой член, не позволяют его идентифицировать. А вдруг обладатель члена совершил им изнасилование, а?
ant66 04 августа 2018 | 17:52
Идиотский закон, который нарушает личную свободу, но раз приняли, то надо исполнять.
kamen_12 04 августа 2018 | 17:57
ant66: А для полиции кошмар. То ли гюльчатай, то ли Махмуд с бомбой. Поди угадай.
student_ru_ru 04 августа 2018 | 17:52
Ну да, в принципе сначала не мешало бы подумать, прежде чем тащить к себе бредовую реальность.
sasass 04 августа 2018 | 17:53
Спецслужбисты тоже скрывают лицо при нападении на своего врага и ничего...