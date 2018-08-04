Российские синхронистки завоевали «золото» чемпионата Европы в групповых упражнениях

Вторыми стали спортсменки из Украины, третьими – итальянки. Для российской команды эта медаль в синхронном плавании стала третьей. Турнир проходит в Глазго. Как передает ТАСС, синхронистка Мария Шурочкина пожаловалась на то, что вода в бассейне была очень горячей и слишком много хлорки, поэтому девушки исполняли программу с закрытыми глазами.