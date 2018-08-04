Тверской суд Москвы оштрафовал на 20 тысяч рублей участницу пикета в поддержку Олега Сенцова
Активистку Алису Сафину признали виновной в нарушении порядка проведения акции, которая была во время чемпионата мира по футболу. Как рассказал «Новой газете» адвокат Сафиной, Роман Киселев, активистка намерена обжаловать это решение.
Комментарии1
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danko1 04 августа 2018 | 17:41
А за нарушение Конституции на Путина, который без введения ЧП запретил митинги и пикеты, уголовное дело не желают завести?