Z Архив новостей новости
5 12 6 953
17:31, 04 августа 2018

Священник РПЦ посетил Олега Сенцова в колонии

Священник РПЦ посетил Олега Сенцова в колонии. Как сообщили ТАСС в местном управлении ФСИН, осужденный сказал, что у него нет жалоб на условия содержания и отказался от исповеди. Ранее к украинскому режиссеру, который находится в колонии города Лабытнанги на Ямале, не пустили епископа Апостольской православной церкви. Во ФСИН заявили, что Олег Сенцов не просил о визите священника. Кроме того, этот епископ не входит в число закрепленных за учреждением представителей церкви. Олег Сенцов держит голодовку почти три месяца. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

henry52 04 августа 2018 | 17:39

Поп забыл погоны снять..

patrikk_1 04 августа 2018 | 17:53

Осужденный сказал, что у него нет жалоб на условия содержания и отказался от исповеди...

Исповедоваться и покаяться в лживой голодовке?

fig_vvam 04 августа 2018 | 18:00

patrikk_1: Не захотел Сенцов исповедоваться сотруднику ФСБ.
Вот такая беда случилась. А они так надеялись
А настоящего православного священника к нему не пустили.
Он вишь ли не прикреплен к колонии.
К ней другой служитель прикреплен. Который от ФСБ.

rsilk 04 августа 2018 | 18:01

henry52: кем только не приходиться переодеваться старым сотрудникам КБ-ФСБ

haldey 04 августа 2018 | 17:43

А что пора исповедоваться?

gригорьич 04 августа 2018 | 17:45

Это попу следовало бы исповедоваться перед Сенцовым.

oneoretwo 04 августа 2018 | 17:49

...свой, чай, попик - рпц=гэбешный, потому и пропустили...

tv_victim 04 августа 2018 | 17:52

Задрали уже с этим симулянтом! Неужели не понятно, что это вторая савченко?

sasass 04 августа 2018 | 17:56

Сенцов понял , что священник был ложным...

kiever 04 августа 2018 | 17:59

Выдающийся Украинский режиссёр, трижды лауреат премии Оскар, депутат пасе от украины, обсе от украины, европарламента от украины, всемирной лиги сексуальных отношений от украины, международного конкурса лабрадоров и болонок от украины, четырежды герой украины, сенцов, держащий голодовку уже двадцать лет, отказался от исповеди буддийскому монаху

zztop1960 04 августа 2018 | 18:03

А нахрен Сенцову поп из РПЦ ? Это как Вышинскому в украинской тюрьме муллу подогнать , да ещё с погонами ФСБ

drgonish 04 августа 2018 | 18:06

{Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных. ]

А почему он решил сесть не в украинскую тюрьму, что бы этого добиваться?

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 1 августа Поздравить…

5 318 6 6341 01.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Ксения Собчак политик

От наших ссор выигрывает только власть Я призываю всех демократов, всех оппозиционеров, начиная с самой себя — если не объединиться, во что сегодня мало веры, то по крайней мере не ссориться, не ругаться публично…

5 251 6 22827 01.08
Kполитика, оппозиция, мнения, власть, выборы, мэрство
Интервью Разворот (утренний)

Мария Захарова гость: Мария Захарова глава департамента информации и печати МИД РФ

Я еще раз хотела бы подчеркнуть, что посольство не было уведомлено ими вообще об их приезде туда. И мало того, по линии Министерства иностранных дел в Москве мы тоже такой информации не получали…

5 148 6 15728 01.08
#слушать 05:10 8читать $скачать 1.2 МБ
Блоги

Людмила Чистякова генеральный директор агентства FoodFashionFirst

Как дожить до пенсионного возраста Следующее поколение будет без негатива относиться к пенсионному возрасту, потому что 63 года для них действительно будет достижимой цифрой. Отметкой, когда жизнь только начинается…

5 47 6 5338 31.07
Kспорт, здоровье, общество, пенсии, события
Блоги

Митинг против пенсионной реформы и роста налогов В столичной полиции насчитали 2,5 тысячи участников митинга демократических сил. Заявителями согласованной акции стали либертарианцы, поддержали ее Алексей Навальный и «Яблоко»...

5 69 6 8065 29.07
Kмитинги, фото, акции, пенсии, москва, события
Блоги

Открытый список

Как террор стал «большим»: к годовщине массовых операций 1937-1938 81 год назад, 30 июля 1937 года, был подписан оперативный приказ под номером 00447 «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов»...

5 124 6 14367 30.07
Kрепрессии, память, события
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Бесплатные электрички. Новая льгота для московских пенсионеров вступила в силу Тем не менее, не исключено, что в первые дни могут возникнуть определенные проблемы…

5 131 6 15237 02.08
Kмосква, транспорт, льготы, пенсионеры, мнения
Блоги

Сергей Собянин мэр Москвы

Здравоохранение завтрашнего дня Комфортные поликлиники, европейский check up и новые лекарства для профилактики инсультов…

5 44 6 5273 31.07
Kмедицина, москва, мнения
Блоги

+ Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Путин вручил награды футболистам и тренерам сборной Станислав Черчесов был удостоен ордена Александра Невского, голкипер Игорь Акинфеев и защитник Сергей Игнашевич – Орденов Почета…

5 69 6 12538 28.07
8читать ;смотреть
Kспорт, футбол, видео, награды, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Александр Маленков: Москва начинает выглядеть как европейский город Москва с новыми правилами движениями, новыми улицами, развязками, светофорами стала очень логичной…

5 51 6 6441 02.08
Kмосква, мнения
Блоги

Видео дня

+ Сотни людей съехались к дому умершего Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова Сотни людей съехались к дому умершего Юсупа Темирханова, осужденного за убийство Юрия Буданова Темирханова умер в колонии из-за проблем со здоровьем…

5 113 6 14382 10:37
8читать ;смотреть
Kчечня, буданов, видео, события
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Так заслуживал ли Николай II смерти? Так заслуживал ли Николай II смерти? И сто лет спустя мы считаем возможным расстрелять человека и всю его семью без суда и следствия…

5 53 6 7101 02.08
8читать ;смотреть
Kистория, видео, общество, мнения
Блоги

Екатерина Гамова: Звание ЗМС обесценивают! Кому-то, чтобы получить звание нужно выиграть Чемпионат мира или стать призерем Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1\4 финала!..

5 226 6 58679 28.07
Kспорт, государство, события
Блоги

Александр Мельман телекритик, МК

Гудкову-Навальному: не ссорьтесь, мальчики, бесполезно! Они уже бьют друг друга смертным боем. Они устроили либеральный баттл. Когда оппозиция дерётся, гусары молчат. В смысле, власть. Они сами друг друга добьют, окончательно и бесповоротно…

5 69 6 9579 31.07
Kоппозиция, гудков, навальный, мнения
Блоги

Леонид Млечин историк, писатель

+ Волынская резня. Война между поляками и украинцами Волынская резня. Война между поляками и украинцами Не зря мы с вами неоднократно высказывались по поводу нового польского закона, касающегося того, что можно, а что нельзя говорить о собственной истории…

5 58 6 8084 30.07
8читать ;смотреть
Kпольша, украина, законы, события
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 9170 31.07

Популярное за неделю

Новости

Владимир Путин подписал закон о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18% до 20% Разработчики закона рассчитывают, что это принесет в бюджет 620 млрд рублей в год дополнительных доходов…

5 36 6 25484
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Перед соблазном убить в ЦАР не устоит самый хороший человек. Настолько вся обстановка располагает решить вопрос просто, что любое преступление там себя чувствует так же уютно, как Рыбка в койке миллиардера…

5 123 6 133536 01.08
#слушать 52:07 8читать ;смотреть $скачать 11.9 МБ
Kполитика, власть, видео
Голосование
Кого вы поддерживаете в конфликте Дмитрия Гудкова и Алексея Навального?
5 64 6 9170 31.07
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Итоги первого заседания Совета по развитию Цифровой экономики при Совете Федерации В  первую очередь важным направлением обозначили образование в сфере Цифровой экономики…

5 9 6 509448 01.08
Kэкономика, технологии, кудрин, события
Блоги

+ На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста На военно-морском параде в Петербурге десантный катер врезался в опору Благовещенского моста Между тем, министерство обороны заявляет, что никаких инцидентов с кораблями во время парада не было…

5 255 6 126351 29.07
8читать ;смотреть
Kпетербург, парады, события, видео
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7153460
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3599606

Сегодня в эфире