Священник РПЦ посетил Олега Сенцова в колонии
Священник РПЦ посетил Олега Сенцова в колонии. Как сообщили ТАСС в местном управлении ФСИН, осужденный сказал, что у него нет жалоб на условия содержания и отказался от исповеди. Ранее к украинскому режиссеру, который находится в колонии города Лабытнанги на Ямале, не пустили епископа Апостольской православной церкви. Во ФСИН заявили, что Олег Сенцов не просил о визите священника. Кроме того, этот епископ не входит в число закрепленных за учреждением представителей церкви. Олег Сенцов держит голодовку почти три месяца. Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
henry52 04 августа 2018 | 17:39
Поп забыл погоны снять..
patrikk_1 04 августа 2018 | 17:53
Осужденный сказал, что у него нет жалоб на условия содержания и отказался от исповеди...
Исповедоваться и покаяться в лживой голодовке?
fig_vvam 04 августа 2018 | 18:00
patrikk_1: Не захотел Сенцов исповедоваться сотруднику ФСБ.
Вот такая беда случилась. А они так надеялись
А настоящего православного священника к нему не пустили.
Он вишь ли не прикреплен к колонии.
К ней другой служитель прикреплен. Который от ФСБ.
rsilk 04 августа 2018 | 18:01
henry52: кем только не приходиться переодеваться старым сотрудникам КБ-ФСБ
haldey 04 августа 2018 | 17:43
А что пора исповедоваться?
gригорьич 04 августа 2018 | 17:45
Это попу следовало бы исповедоваться перед Сенцовым.
oneoretwo 04 августа 2018 | 17:49
...свой, чай, попик - рпц=гэбешный, потому и пропустили...
tv_victim 04 августа 2018 | 17:52
Задрали уже с этим симулянтом! Неужели не понятно, что это вторая савченко?
sasass 04 августа 2018 | 17:56
Сенцов понял , что священник был ложным...
kiever 04 августа 2018 | 17:59
Выдающийся Украинский режиссёр, трижды лауреат премии Оскар, депутат пасе от украины, обсе от украины, европарламента от украины, всемирной лиги сексуальных отношений от украины, международного конкурса лабрадоров и болонок от украины, четырежды герой украины, сенцов, держащий голодовку уже двадцать лет, отказался от исповеди буддийскому монаху
zztop1960 04 августа 2018 | 18:03
А нахрен Сенцову поп из РПЦ ? Это как Вышинскому в украинской тюрьме муллу подогнать , да ещё с погонами ФСБ
drgonish 04 августа 2018 | 18:06
{Он добивается освобождения всех украинских политзаключенных. ]
А почему он решил сесть не в украинскую тюрьму, что бы этого добиваться?