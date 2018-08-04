В Российской Премьер Лиге сегодня проходят матчи второго тура

Тур, напомним, начался накануне, когда столичное Динамо и казанский Рубин сыграли вничью 1-1. Завершился к этому времени и один из сегодняшних матчей. Урал в Екатеринбурге уступил ФК Краснодар. Уральцы уже в дебюте вышли вперед усилиями Бекфалви. Однако сразу после перерыва южане ответили точным ударом Классена. А в самой концовке Мамаев ударом головой принес своей команде победу 2-1. В эти минуты в Санкт Петербурге проходит матч между местным Зенитом и Арсеналом из Тулы. Ну а центральный матч тура между Локомотивом и Спартаком начнется на стадионе в Черкизово в 19 часов. Напомню, что общедоступные каналы эту игру показывать не будут.

Еще три матча тура пройдут завтра.