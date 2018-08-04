Во Франции остановлены четыре энергоблока АЭС из-за сильной жары

Как пишет газета Паризьен, частично не работают уже три атомных электростанций. Последним был отключен один из энергоблоков АЭС в Фессенхайме, рядом с Германией, которая является старейшей во Франции. Дело в том, что вода, которую атомные станции сбрасывают в реки, стала слишком горячей, что может привести к гибели рыб и растений.

В центральных и восточных районах Франции температура воздуха достигает 40 градусов. Еще жарче в некоторых частях Испании и Португалии – 44, а местами прогнозируют до 50 градусов, — передает Скай.Ньюс.