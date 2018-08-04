Турция введет санкции против двух министров США
Анкара заморозит активы главы Минюста и генпрокурора Джеффа Сэшнса и министра внутренних дел Райана Зинке, если их счета и имущество будет найдено в Турции. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ. Ранее ввести санкции в отношении Турции решили в Вашингтоне из-за американского пастора Эндрю Брансона. Священник арестован в Турции по обвинению в сотрудничестве с оппонентом Эрдогана, Фетхуллахом Гюленом.
Комментарии3
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neyexo 04 августа 2018 | 17:25
Не проблема - в США министры сейчас меняются раз в полгода
koshkaedu 04 августа 2018 | 17:33
Я предполагал, что бесноватый Эрдоган введёт санкции сразу против Трампа.
Ошибся. Приношу Президенту США свои извинения. Теперь предполагаю,
что Трамп введёт санкции сразу против Эрдогана. А насчёт денег и имущества
Сэшнса и Зинке, ищите в ауле Крах-Таракан, 432 км. севернее столицы, от
дороги справа, там всегда ишак стоит с повозкой.
oneoretwo 04 августа 2018 | 17:45
...понятно, что обиделись турки, но так уж думать про своих партнеров: они, возможно, и выглдят со стороны идиотами, но таковыми - хранить активы в дикой османии - вряд ли являются......