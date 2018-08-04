Турция введет санкции против двух министров США

Анкара заморозит активы главы Минюста и генпрокурора Джеффа Сэшнса и министра внутренних дел Райана Зинке, если их счета и имущество будет найдено в Турции. Об этом рассказал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в интервью местным СМИ. Ранее ввести санкции в отношении Турции решили в Вашингтоне из-за американского пастора Эндрю Брансона. Священник арестован в Турции по обвинению в сотрудничестве с оппонентом Эрдогана, Фетхуллахом Гюленом.