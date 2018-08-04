На место открытого люка канализации в Сочи, где накануне погиб ребенок, местные коммунальщики поставили старый стул
На место открытого люка ливневой канализации в Сочи, где накануне погиб ребенок, местные коммунальщики поставили старый стул. Сильные дожди и нерадивость власти стали причиной целой серии трагедий
Сочинские власти пообещали оплатить транспортировку тела погибшего в Лазаревском семилетнего мальчика. В соцсетях кипит обсуждение трагедии с отдыхающими, кадры которой попали в объектив камеры мобильного телефона. Мальчик провалился в открытую ливневую канализацию и погиб, унесенный в море. Причиной стал скрытый в потоках мутной воды канализационный люк или провал в асфальте. Улица на какое-то время превратилась в реку, ребенок идет с бабушкой и в считанное мгновение исчезает. Сопровождавшая ребенка бабушка около десятка секунд мечется в истерике, просит о помощи и сама прыгает в заполненную мощными потоками воды сочинскую ливневку. Спасатели обнаружили тело ребенка в море, через несколько часов, женщину спасли и доставили в больницу. Позже появилось сообщение о ее смерти, но его опровергли в СК – следователи выясняют детали трагедии и то, почему на канализационном отверстии не было решетки. Пострадавшие оказались из Татарстана. Администрация Сочи пообещала взять все расходы на себя. В этот же день в Сочи в районе Ореховских водопадов мощным потоком горной реки смыло сразу четырех приезжих. Они решили перейти реку вброд и сократить путь. Поисками пропавших занимались 400 волонтеров. Позже стало известно о гибели 16 летнего юноши.
Накануне сочинской Олимпиады на инфраструктуру Сочи было потрачено свыше 50 миллиардов рублей.
Комментарии18
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danko1 04 августа 2018 | 17:08
50 млрд. ушли ненасытному в своей жадности Ротенбергу на виолончели, который сэкономил на ливневках, в результате чего каждый дождь в Сочи после олимпиады превращается в потоп и трагедии.
rsilk 04 августа 2018 | 17:17
danko1: ну украл , и украл. то на потом, но вопрос.. зачем МЧС , если ребенка ищут волонтеры?
uhovostro 04 августа 2018 | 17:21
danko1: /...коммунальщики поставили старый стул/
Российская Федерация. ХХI век...
gordy 04 августа 2018 | 17:33
"Накануне сочинской Олимпиады на инфраструктуру Сочи было потрачено свыше 50 миллиардов рублей."
Разошлись по рукам?
viktorova 04 августа 2018 | 17:08
А я остаюся с тобою,
Родная навеки страна.
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне ка нужна.
max3446 04 августа 2018 | 17:16
а уж не либеральные ли оппозиционеры этот злополучный люк открыли по заданию госдепа или иных западных спецслужб?
navsegda 04 августа 2018 | 17:22
max3446: жидо-бандеровские диверсанты просочились
max3446 04 августа 2018 | 17:29
navsegda: запросто. бандеровцы способны и не на такие подлости
rj76 04 августа 2018 | 17:56
navsegda: Визитка Яроша уже найдена?
ngilmutdinov 04 августа 2018 | 17:28
max3446: Сгинь, гнида.
stebinmaku 04 августа 2018 | 17:17
Стул над люком канализации - это уже как бы стульчак..
tinon 04 августа 2018 | 17:18
Жуть.
Мало того, что под патриотическую показуху типа мельдониевой Олимпиады и ЧМ разворовываются лярды из бюджета, ухудшаются условия жизни пенсов и честных трудяг, растут цены на бензин, НДС и т.д.!!!
Построенное затем нерентабельно, разваливается чуть не не следующий день после фанфар, оно ещё и реально опасно для жизни, поскольку создано НЕ для людей, а для отвода глаз - на остатки от разворованного нелюдями!
proxozhij 04 августа 2018 | 17:21
И эта быдломасса еще пытается что-то сравнивать с Америкой. А у самих детей топят и жгут заживо.
oneoretwo 04 августа 2018 | 17:23
Накануне сочинской Олимпиады на инфраструктуру Сочи было потрачено свыше 50 миллиардов рублей.
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...оно и видно куда "было потрачено", по "результатам"...
...плешивая помойка - она и есть плешивая помойка....
vilingrad 04 августа 2018 | 17:25
Нет в Рассеюшке закона
Старый стул- на нем корона
askol2016 04 августа 2018 | 17:27
В Сочи все внимание коммунальщиков направлено на обеспечение безопасности первого лица. Что им там до каких-то людишек!
salut__521 04 августа 2018 | 17:49
Путриотические скоты! До жизней поднадзорного быдлоконтингента интересу нет - только бы с колорадными флажками скакать, да люки красть...
j_partizan 04 августа 2018 | 18:03
Ничего в России не будет толкового, пока россияне не избавятся от халатности, причём во всём.