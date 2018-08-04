На место открытого люка канализации в Сочи, где накануне погиб ребенок, местные коммунальщики поставили старый стул

На место открытого люка ливневой канализации в Сочи, где накануне погиб ребенок, местные коммунальщики поставили старый стул. Сильные дожди и нерадивость власти стали причиной целой серии трагедий

Сочинские власти пообещали оплатить транспортировку тела погибшего в Лазаревском семилетнего мальчика. В соцсетях кипит обсуждение трагедии с отдыхающими, кадры которой попали в объектив камеры мобильного телефона. Мальчик провалился в открытую ливневую канализацию и погиб, унесенный в море. Причиной стал скрытый в потоках мутной воды канализационный люк или провал в асфальте. Улица на какое-то время превратилась в реку, ребенок идет с бабушкой и в считанное мгновение исчезает. Сопровождавшая ребенка бабушка около десятка секунд мечется в истерике, просит о помощи и сама прыгает в заполненную мощными потоками воды сочинскую ливневку. Спасатели обнаружили тело ребенка в море, через несколько часов, женщину спасли и доставили в больницу. Позже появилось сообщение о ее смерти, но его опровергли в СК – следователи выясняют детали трагедии и то, почему на канализационном отверстии не было решетки. Пострадавшие оказались из Татарстана. Администрация Сочи пообещала взять все расходы на себя. В этот же день в Сочи в районе Ореховских водопадов мощным потоком горной реки смыло сразу четырех приезжих. Они решили перейти реку вброд и сократить путь. Поисками пропавших занимались 400 волонтеров. Позже стало известно о гибели 16 летнего юноши.

Накануне сочинской Олимпиады на инфраструктуру Сочи было потрачено свыше 50 миллиардов рублей.