Действия экипажа разбившегося в Красноярском крае вертолета в Роснефти назвали необъяснимыми
В компании отметили, что пилоты Ми-8 были предупреждены об опасном сближении с другим вертолетом. Этим утром в результате крушения погибли 18 человек – нефтяников, которые прилетели на вахту. На место крушения отправлены опытные криминалисты, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Расследованием произошедшего будет заниматься и специальная комиссия Росавиации.
Комментарии12
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tv_victim 04 августа 2018 | 17:03
Жертвы ЕГЭ. Дача и брача взяток при обучении и прохождении тестов......
gordy 04 августа 2018 | 17:35
"Действия экипажа разбившегося в Красноярском крае вертолета в Роснефти назвали необъяснимыми..."
В Россию можно только верить?
max3446 04 августа 2018 | 17:05
думаю главными версиями должна быть рука госдепа или российской оппозиции.
kama 04 августа 2018 | 17:15
август начинается ...
vilingrad 04 августа 2018 | 17:21
назвали необъяснимыми"
"Пьяная скотина" подходит?
proxozhij 04 августа 2018 | 17:23
А что тут необъяснимого? Да будет вам известно, что в Сибири вертолетчики трезвыми вообще не летают. Не бывает, и всё тут.
tonight 04 августа 2018 | 17:29
proxozhij: Что вы говорите такое? Это вед не трамваем рулить, небо всётаки. Я сомневаюсь что они пяные за штурвал садятся. Это уж через чур. Они ж понимают что сами погибнуть могут, тут не вывернеш руль на обочину а колом вниз.
razval74 04 августа 2018 | 17:45
tonight: к сожалению, знаю от очевидцев. причем мастерство не пропьешь, но бывают накладки
oneoretwo 04 августа 2018 | 17:38
...знали, что второй идет с грузом на подвеске, предупреждены - ....не хочется матом...
пассажиров жаль - за просто так пропали люди, мужья, сыновья...
kryimzdick 04 августа 2018 | 17:58
нет инстинкта самосохранения у россиян, инь и янь разладились
putin_itogy 04 августа 2018 | 18:02
86% России с куплеными правами.
Казанская авикатастрофа, ИСПРАВНЫЙ новенький Боинг 737, результат: в землю носом
Катастрофа под Москвой, ИСПРАВНЫЙ новенький Ан-148, результат: в землю носом.
18 лет, ПРЕЗИДЕНТОМ является непрофессионал, Россией рулит простой гебешный опер...!
Результат: Россия, в землю носом.
forum_participant 04 августа 2018 | 18:04
Бардак и разгильдяйство..Надежда на авось..Что говорить, за рулём авто тоже самое..