"Действия экипажа разбившегося в Красноярском крае вертолета в Роснефти назвали необъяснимыми..."

В компании отметили, что пилоты Ми-8 были предупреждены об опасном сближении с другим вертолетом. Этим утром в результате крушения погибли 18 человек – нефтяников, которые прилетели на вахту. На место крушения отправлены опытные криминалисты, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Расследованием произошедшего будет заниматься и специальная комиссия Росавиации.