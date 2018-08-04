Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты в России на 11%

По подсчетам ведомства, по итогам первого полугодия, этот показатель составил 42 тысячи 550 рублей. Год назад средняя зарплата в России была 38 тысяч 49 рублей. При этом, по сведениям Росстата, темпы роста доходов россиян несколько месяцев колеблются около нуля.