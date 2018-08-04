В Саратовской обл пенсионерам угрожают штрафами за акцию против бездействия полиции в расследовании смертельного ДТП

В Саратовской области пенсионерам угрожают штрафами за акцию против бездействия полиции в расследовании смертельного ДТП. Как пишет «Новая газета», жители села Терса направили открытое письмо президенту с жалобой на сотрудников МВД, которые больше двух месяцев не возбуждали уголовное дело после аварии, в которой погиб 30-летний мужчина. Под письмом подписались более трехсот человек – это каждый десятый житель села. Затем прошел народный сход, после которого полицейские, как пишет издание, стали объезжать жителей и грозить им крупными штрафами за участием в несанкционированном мероприятии.