В Минобороны России обвинили США в неспособности сохранять договоренности втайне
В ведомстве подтвердили, что глава генштаба Валерий Герасимов действительно направил в июле своему американскому коллеге письмо с предложениями по Сирии, — передает РБК. Ранее о существовании этого письма сообщало агентство Рейтер.
Комментарии2
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serhio_25__ 04 августа 2018 | 16:34
США вообще не договороспособная страна.
kryimzdick 04 августа 2018 | 16:36
serhio_25__: а че им договариваться с голозадыми ватниками из северной Нигерии?