У ФК «Уфа» возникли проблемы с календарем

УЕФА вынуждает российский клуб играть в Лиге Европы на следующий день после матча в национальном Чемпионате.

Союз европейских футбольных ассоциаций назначил ответную встречу третьего квалификационного раунда Лиги Европы между люксембургским «Прогресом» и российской «Уфой» на 14 августа. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Между тем, 13 числа башкирский клуб, согласно календарю, должен провести матч Чемпионата страны против Краснодара. А значит играть в Еврокубке придется на следующий день.

Понятно, что при таких обстоятельствах проведение встречи «Уфа» — «Краснодар» по заранее оговоренному расписанию становится невозможным. В настоящее время РПЛ и «Уфа» проводят консультации с УЕФА по разрешению ситуации. О дате и времени вышеназванных матчей будет сообщено дополнительно", — говорится на сайте Премьер Лиги.

Напомним, что Уфа впервые в своей истории пробилась в Еврокубки. Где уже преодолела один раунд квалификации, переиграв по сумме двух встреч словенский «Домжале».