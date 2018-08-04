Юморист Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества к Елене Степаненко
Как рассказал РБК адвокат артиста Сергей Жорин, Петросян предлагал поделить нажитое поровну, но жена не согласилась. По словам юриста, супруги фактически живут порознь уже 15 лет. Как ранее сообщало ТАСС, общий объем совместного имущества может составлять полтора миллиарда рублей. Степаненко якобы просит взыскать с мужа более 80%. Официально эта информация не подтверждена.
Комментарии9
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barssuk 04 августа 2018 | 16:06
Хоть раз жизни над этими двумя клоунами поржу)
erpetkur 04 августа 2018 | 16:10
barssuk: браво АП !!! Вот это креатив! Теперь точно поднятия пенсионного возраста никто не заметит !
vezdehod 04 августа 2018 | 16:12
Интересно...А как они разделят "Кривое зеркало"?
kryimzdick 04 августа 2018 | 16:23
vezdehod: Боюсь спросить, а ДЕТИ у этого армяно-украинского союза есть?
danko1 04 августа 2018 | 16:30
kryimzdick: А если москвичам к этому иску присоединиться?
Ведь сотни миллионов ежегодно этому "театру" из московского бюджета выделяли.
patrikk_1 04 августа 2018 | 16:23
Юморист Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества к Елене Степаненко...
Названо имя виновницы развода Петросяна - Виталина Цимбалюк-Романовская.
nigelliri56 04 августа 2018 | 16:16
Ушел как-то к другу, а мне жена звонит:
- Ты ща где?
Я ей:
- Я у Сереги,
- Да мне плевать где ты, тыща где?
( Шутка от Е.Петросяна )
wrongway1 04 августа 2018 | 16:29
всё что нажито НЕПОСИЛЬНЫМ трудом
kryimzdick 04 августа 2018 | 16:34
wrongway1: Да не, с деньгами все справедливо. Если сейчас в любом городе объявить "приехал Петросян" - сбежится 80% населения, как на Путина. А вот если объявить "приехала Степаненко" - сбежится только полгорода, так что 80% ей не за что, без Петросяна она даже не Петросяниха.