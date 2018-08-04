Юморист Евгений Петросян подал встречный иск о разделе имущества к Елене Степаненко...

Как рассказал РБК адвокат артиста Сергей Жорин, Петросян предлагал поделить нажитое поровну, но жена не согласилась. По словам юриста, супруги фактически живут порознь уже 15 лет. Как ранее сообщало ТАСС, общий объем совместного имущества может составлять полтора миллиарда рублей. Степаненко якобы просит взыскать с мужа более 80%. Официально эта информация не подтверждена.