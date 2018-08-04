Около тридцати человек были задержаны на акции в поддержку сексуальных меньшинств в Петербурге
об этом сообщил портал ОВД-Инфо со ссылкой на «Группу помощи задержанным в Петербурге». Как передает телеканал «Дождь», под стражей оказались и двое организаторов акции – один из них стоял на площади с радужным флагом. Ранее власти отказались согласовать все девять предложенных маршрутов для митинга. Они сослались на то, что в этих местах ведутся ремонтные работы. В итоге акцию было решено провести в форме одиночных пикетов – рядом с дворцовой площадью.
Комментарии8
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rips4 04 августа 2018 | 16:11
А чего они требуют то...? Бесплатный вазелин или возможности сношать друг друга на улице?
patrikk_1 04 августа 2018 | 16:16
Около тридцати человек были задержаны на акции в поддержку сексуальных меньшинств в Петербурге...
ЛГБТшники, соблюдайте наши законы - агитация гомосексуализма запрещена.
haldey 04 августа 2018 | 16:36
patrikk_1: Как много говорит фраза "под стражей оказались и двое организаторов акции – один из них стоял на площади с радужным флагом", задержали всех, в том числе и флагоносца)))
8 тысяч евро и три жертвы в ЦАР, еще 8 тысяч евро и тридцать дурачков проведут ночь в отделении... Наш инвестор разошелся, видимо, кто-то торопит...
А Венечка на передовой палит и палит по всем из говномета)))
edward_sakash 04 августа 2018 | 16:18
rips4: безопасности мы требуем и человеческого отношения, равных прав и свобод.
rips4 04 августа 2018 | 16:25
edward_sakash: а кто тебе мешает?
Думаю если ты очко свое раздолбаное демонстрировать не станешь, то и права у тебя буду те же, что и у нормальных людей.
parasuk_ 04 августа 2018 | 16:18
Геноцид какой-то. Путинская охранка задержала всех избирателей партии яблоко в СПб
wrongway1 04 августа 2018 | 16:27
Дулин бежал в красных труселях по ромашковому полю
abuvgrobu 04 августа 2018 | 16:35
У пидарисни период возбуждения начался ?.. Или на солнышке не в меру находились ?..