Около тридцати человек были задержаны на акции в поддержку сексуальных меньшинств в Петербурге...

об этом сообщил портал ОВД-Инфо со ссылкой на «Группу помощи задержанным в Петербурге». Как передает телеканал «Дождь», под стражей оказались и двое организаторов акции – один из них стоял на площади с радужным флагом. Ранее власти отказались согласовать все девять предложенных маршрутов для митинга. Они сослались на то, что в этих местах ведутся ремонтные работы. В итоге акцию было решено провести в форме одиночных пикетов – рядом с дворцовой площадью.