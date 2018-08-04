Экипаж вертолета, разбившегося в Красноярском крае, был предупрежден об опасном сближении с другой машиной
Об этом говорится в сообщении на сайте Роснефти. Воздушное судно зацепило груз, закрепленный на впереди летящем вертолете. Его пилот Евгений Бердюгин рассказал интернет-изданию Маsh, что не успел предотвратить столкновение.
В Роснефти действия пилота упавшего вертолета назвали необъяснимыми. В авиакатастрофе погибли 18 человек.
Комментарии2
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patrikk_1 04 августа 2018 | 16:13
Экипаж вертолета, разбившегося в Красноярском крае, был предупрежден об опасном сближении с другой машиной. Об этом говорится в сообщении на сайте Роснефти...
Надеюсь "Роснефть" распространяет эти подробности не для того, чтобы не платить родственникам погибших за то, что они не смогли обеспечить их безопасность? Тем более что все знают, что Игорь Сечин в день получает пять миллионов рублей.
salut__521 04 августа 2018 | 16:13
Коронный путинский август традиционно стартовал с намерением побить прошлогодние рекорды аварийной и террористической смертности...