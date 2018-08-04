Экипаж вертолета, разбившегося в Красноярском крае, был предупрежден об опасном сближении с другой машиной

Об этом говорится в сообщении на сайте Роснефти. Воздушное судно зацепило груз, закрепленный на впереди летящем вертолете. Его пилот Евгений Бердюгин рассказал интернет-изданию Маsh, что не успел предотвратить столкновение.

В Роснефти действия пилота упавшего вертолета назвали необъяснимыми. В авиакатастрофе погибли 18 человек.