В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты.
В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты. Как пишет «Коммерсантъ», их временно запретили в Приморском крае, Якутии, Рязанской области в рамках акции «Подари мне жизнь». С такой инициативой выступил фонд супруги премьера Дмитрия Медведева, Светланы.
При этом, в Минздраве утверждают, что никакого запрета нет. Акцию называют «днями тишины». Как пишет «Коммерсантъ», для некоторых эти дни могут стать решающими – после определенного срока прерывать беременность уже нельзя.
Комментарии14
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yralez 04 августа 2018 | 15:42
Отношение чисто как к скоту.
На случку тоже поведут под управлением бояр ?
razval74 04 августа 2018 | 15:46
yralez: право первой брачной ночи Госдуре пора принять
grazschdanin 04 августа 2018 | 15:50
В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты
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Поддерживаю. Как ни крути - аборт это убийство.
И закон это подтверждает: в случае убийства беременной женщины вменяется двойное убийство.
maximv 04 августа 2018 | 16:31
grazschdanin: Запрещая аборты, такие дебилы как Вы подталкиваете людей к незаконным абортам и убийствам, также дебилы искуственно пытаются заставить женщин рожать больше, чем этого планируют сами женщины. Отсутствие логики - характерно для дебилов.
virgenu 04 августа 2018 | 15:52
Ну, поносят бабы своего ребёнка в животе лишних пару месяцев до окончания моратория, ничего особенного. Мудрости путинских депутатов нет предела!
perestarok 04 августа 2018 | 15:53
" В ряде российских регионов ввели мораторий на аборты.
Их временно запретили в Приморском крае, Якутии, Рязанской области в рамках акции «Подари мне жизнь». С такой инициативой выступил фонд супруги премьера Дмитрия Медведева, Светланы"
Жена достойна мужа. Тот повелевал временем, а супруга рождаемостью. Денег нет, а вы рожайте.
anemon 04 августа 2018 | 15:54
А Светлана Медведева обладает в России правами законодателя? На месте любой из женщин, планы которой нарушила эта тетя, подала бы на неё в суд, и добивалась бы своего вплоть до ЕСПЧ.
alladinov 04 августа 2018 | 16:00
anemon: « На месте любой из женщин, планы которой нарушила эта тетя»
Планы партии - планы народа! Роисся, вперде!
heklya 04 августа 2018 | 15:59
Хорошо поднимутся клиники в соседних регионах !
smart2002 04 августа 2018 | 16:18
На каком основании? Полный беспредел. Народ на этой шушере еще отыграется.
hihi2raza 04 августа 2018 | 16:19
Да , да, а еще побольше нелегальных клиник и абортариев. Чтобы дохли побольше. Страна дибилов.
margosher 04 августа 2018 | 16:32
Пока ребёнок не родился, это часть тела женщины. И только женщина в праве распоряжаться своим телом.
tiridas 04 августа 2018 | 16:33
Называйте как угодно: мораторием, временным запретом, "днями тишины", "предложением подождать"...
Главное, чтобы подобные мероприятия не имели отрицательных последствий для здоровья конкретной женщины в конкретной ситуации при принятии ЕЙ конкретного решения.
(-_-)
lager23 04 августа 2018 | 16:36
Медвепуты любят учить народ за его счёт не имея на это никакого морального права, при путинизме никчёмная власть любит поучать, запрягая телегу впереди лошади..