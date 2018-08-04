МЧС предупреждает о приближении грозы с сильным ветром в Москве
По прогнозам синоптиков, угроза осадков сохранится до 9 часов вечера. Ранее Гидрометцентр продлил действие «желтого», повышенного уровня погодной опасности в столичном регионе.
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По прогнозам синоптиков, угроза осадков сохранится до 9 часов вечера. Ранее Гидрометцентр продлил действие «желтого», повышенного уровня погодной опасности в столичном регионе.
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