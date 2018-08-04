Юго-Западная Европа страдает от рекордно высоких температур

Как сообщает телеканал Скай Ньюс, в некоторых частях Испании и Португалии столбик термометра может подняться до отметки в 50 градусов. Власти призывали горожан не покидать дома в связи с тяжелыми погодными условиями.

Рекордная жара сохраняется и в других частях континента. К примеру, в столице Бельгии из-за этого возросло количество ДТП, а во Франции остановлены четыре энергоблока АЭС. Сейчас в Брюсселе 31 градус, а в Осло – 27.