Российская женская четверка заняла 1-е место в академической гребле на чемпионате Европы. Спортсменки показали результат в 6 минут и почти 40 секунд. «Серебро» досталось сборной Румынии, «бронза» – у представительниц Польши. Для России это «золото» стало пятым на чемпионате Европы по летним видам спорта.