Российская женская четверка заняла 1-е место в академической гребле на чемпионате Европы
Российская женская четверка заняла 1-е место в академической гребле на чемпионате Европы. Спортсменки показали результат в 6 минут и почти 40 секунд. «Серебро» досталось сборной Румынии, «бронза» – у представительниц Польши. Для России это «золото» стало пятым на чемпионате Европы по летним видам спорта.
Комментарии2
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malanoff 04 августа 2018 | 15:53
Искал в интернете про женскую тройку , ну и случайно набрел на четверку. Не заказывал.
nigelliri56 04 августа 2018 | 15:54
Первое - не первое, это еще подождать надо, когда данные из лаборатории будут готовы.