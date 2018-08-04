Пожар в особняке столичного музея Ивана Тургенева не должен сказаться на сроках завершения реставрации

Открыть музей, как и прежде, планируют осенью к 200-летию писателя.

Справиться с возгоранием на улице Остоженке удалось относительно быстро, открытое пламя охватило фасадную часть деревянного строения на площади около 70 квадратных метров. К 11 утра пожарные ликвидировали огонь. В руководстве Государственного музея Пушкина, филиалом которого является Музей Тургенева, заверяют – реставрация продолжится и 9 ноября — в день 200-летия со дня рождения писателя музей откроет свои двери. Сейчас проходит экстренное совещание с участием директора Государственного музея Пушкина Евгения Богатырева. Пожар на Остоженке происходит уже второй раз за полгода и вопрос о том, каким выйдет из реставрации памятник истории и архитектуры федерального значения, построенный в начале 19 века — открыт. Дом с1839 года его снимала мать Тургенева. Сам писатель останавливался там во время своих приездов в Москву. Особняк был описан в рассказе «Муму» — прототипом барыни как раз и стала мать будущего классика русской словесности.

Реставрация в строении со статусом объекта культурного наследия федерального значения идет с сентября 2015 года.