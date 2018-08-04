В российских городах сегодня проходят новые акции против повышения пенсионного возраста
Один из согласованных митингов состоялся в Волгодонске. Организатор – местный депутат КПРФ Алексей Мисан – прочитал собравшимся принятую резолюцию.
КПРФ и «Справедливая Россия» инициировали проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.
Комментарии9
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pavelbasanets Павел Басанец 04 августа 2018 | 15:10
ЗАПОМНИТЕ: Не важно КТО проводит митинг. Навальный, кпрф, либертарианцы, жирик..Если звучат ТРЕБОВАНИЯ,они должны быть зафиксированы в резолюции митинга.В ней же должен быть УЛЬТИМАТУМ,сроки исполнения ТРЕБОВАНИЙ.Если этого НЕТ,Вы принимали участие в ВЫПУСКАНИИ ПАРА...
vlabumur 04 августа 2018 | 15:22
pavelbasanets: .В ней же должен быть УЛЬТИМАТУМ,сроки исполнения ТРЕБОВАНИЙ.
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А это уже типа не выпускания пара?
pro_hanov 04 августа 2018 | 15:27
pavelbasanets: "В ней же должен быть УЛЬТИМАТУМ, сроки исполнения ТРЕБОВАНИЙ"
Да чихать они хотели на все наши ультиматумы.
"— А что, товарищ, это заседание пленарное будет али как?
— Пленарное, — небрежно ответил сосед.
— Ишь ты, — удивился первый, — то-то я и гляжу, что такое? Как будто оно и пленарное.
— Да уж будьте покойны, — строго ответил второй. — Сегодня сильно пленарное и кворум такой подобрался — только держись.
— Да ну? — спросил сосед. — Неужели и кворум подобрался?"
(с) Обезьяний язык. М. Зощенко
wrongway1 04 августа 2018 | 15:14
да сча ...прчм после митинга лично царь прям побежит подписывать отмену
zztop1960 04 августа 2018 | 15:26
Таблица уровня жизни стран мира 2017. 27 место - Эстония , 37 место - Латвия , 101 место - Россия https://gotoroad.ru/best/indexlife
jamba 04 августа 2018 | 15:35
На юге много акций, во многих городах! Есть и стихийные, народ очень озлоблен! Думаю, свою "корейку" в это недовольство добавит и новый НДС!
vincenttt 04 августа 2018 | 15:40
Сначала неконституционно переназначили грабящую их гэбистскую шваль, а теперь они видите ли протестуют, дебилы!
linda1967 04 августа 2018 | 16:16
Сколько там вышло? Два с половиной землекопа и все же 3?
kochar 04 августа 2018 | 16:33
Поздно спохватились.
В марте была возможность изменить свою жизнь.
Теперь нужно только расслабиться и запастись мылом дорогие граждане.