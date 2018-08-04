В российских городах сегодня проходят новые акции против повышения пенсионного возраста

Один из согласованных митингов состоялся в Волгодонске. Организатор – местный депутат КПРФ Алексей Мисан – прочитал собравшимся принятую резолюцию.

КПРФ и «Справедливая Россия» инициировали проведение референдума по вопросу повышения пенсионного возраста.