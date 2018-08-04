Следствие изучит разные версии крушения вертолета Ми-8 в Красноярском крае, в том числе, ошибку пилотов
В результате катастрофы погибли 18 человек.
На месте, где упал вертолет, находятся представители следствия, прокуратуры и авиационного надзора. Работать в районе крушения они могут несколько дней. Пока там продолжаются следственные действия, тела погибших не разрешают увозить и передавать родственникам. По предварительным данным, вертолет авиакомпании Utair на высоте 100 метров зацепил груз другого вертолета, после чего рухнул на землю, развалился на части и загорелся. Произошло это недалеко от города Игарка вскоре после взлета. «Черные ящики» нашли, согласно первым оценкам, они находятся в нормальном состоянии и вскоре будут направлены в Москву, расшифровкой займется Межгосударственный авиационный комитет.
Вертолет перевозил сотрудников компании «Роснефть» и подрядных организаций. В компании считают, что причиной трагедии стали «необъяснимые действия экипажа», поскольку пилотов предупредили об опасном сближении, но они допустили столкновение.
Собственное расследование причин крушения начала авиакомпания Utair, которой принадлежал вертолет.
Комментарии1
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roman_i_olga 04 августа 2018 | 15:05
людей жаль но живем дальше.