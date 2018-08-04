Горнорудная компания «Алроса» продала самый дорогой бриллиант России
В организации не уточняют стоимость камня. Известно лишь, что за всю коллекцию «Династия», в которую и входил бриллиант размером более 50 карат, «Алроса» выручила 10 миллионов долларов. Первый аукцион компания провела еще прошлой осенью. Тогда удалось реализовать все пять бриллиантов из коллекции, кроме самого большого. Рынок оказался не готов к цене – пояснили в «Алросе».
Комментарии6
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tv_victim 04 августа 2018 | 14:41
Бриллиант или алмаз? думаю, бриллианты в России есть и подороже. Например в Большой Императорской короне.... Там, небось, вообще цена будет космическая.....
dataan 04 августа 2018 | 14:55
Да у нас этих бриллиантов... не сосчитаешь.
Продавайте.
demosua 04 августа 2018 | 14:46
а говорят, что недра России принадлежат народу...
danko1 04 августа 2018 | 14:48
demosua: АлРос подарили по-моему сыночку Иванова.
Все природные богатства путинской банде принадлежат.
dataan 04 августа 2018 | 14:57
Недра принадлежат государству. Ну а разрабатывать их может кто угодно и платить за это налоги в бюджет государству. Так что все нормуль.
delovoy_podolsk 04 августа 2018 | 15:01
Всем Россиянам рекомендую воспитывать детей с формулировкой - никогда не воюй ни за кого бесплатно, в том числе и за страну в которой ты родился, а в особенности за Россию, ибо плоды тобою отвоёванного и защищённого от внешнего посягательства будут разворованы и с вероятностью 100% будут использованы другими людьми в своих интересах.