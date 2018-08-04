На Сахалине жители города Оха вышли на митинг против запрета на любительскую рыбалку

Как сообщает Радио Свобода, большинство участников представляли коренные северные народы. Они хотят добиться отмены подачи заявок для ловли рыбы и выступают против монополии рыбопромышленников. Именно из-за них берега рек и моря оказались недоступными для местных жителей. Пляжи также закрыты для отдыха. Власти на акцию протеста не отреагировали.