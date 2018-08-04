На Сахалине жители города Оха вышли на митинг против запрета на любительскую рыбалку
Как сообщает Радио Свобода, большинство участников представляли коренные северные народы. Они хотят добиться отмены подачи заявок для ловли рыбы и выступают против монополии рыбопромышленников. Именно из-за них берега рек и моря оказались недоступными для местных жителей. Пляжи также закрыты для отдыха. Власти на акцию протеста не отреагировали.
Комментарии4
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viktorova 04 августа 2018 | 14:41
русские колонизаторы во всей красе. уничтожают местных жителей.
dataan 04 августа 2018 | 14:59
viktorova: Что, как пиндосы индейцев в свое время? Ну надо же. :)
delovoy_podolsk 04 августа 2018 | 14:52
Вот ОНО! Это состояние, когда государство отняло у людей их Родину! В прямом смысле отняло! И россиян, которые любят рассуждать о Родине в стиле писателей деревенщиков ждёт такое же разочарование. Всё вскоре будет частным и по грибочки и по ягодки уже просто так не сходишь. Поэтому, если мы вводим в нашу жизнь понятие Родина, каждый должен для себя материально представить за что, конкретно, без лирики, он пойдёт воевать не жалея живота своего. За хрущёвку в загазованном районе города N-ска? За 6 соток в садоводческом товариществе, больше похожим на негритянский "гарлем"? Заодно, пусть наши властители задумаются как распределять землю, а то у одного густо, а у другого пусто. Вот и пусть дети "сеченых" и прыгают под ржавые гусеницы с гранатами и пусть их говно,кровь с кишками и глиной смешиваются. Им есть за что. А не дети бедной тёти Маши из деревни Выселки.
kochar 04 августа 2018 | 15:01
Простой вопрос: как сделать так, чтобы ни у кого никогда и мысли не возникло, что у тебя можно что‑то отнять?
Ответ прост – напугать до усеру, как еще. А как это сделать? Тоже не секрет. Надо на копеечный вызов ответить так,
чтоб судьба вопрошающего долго вызывала нервный озноб у желающих вопрос повторить.
Беркем аль Атоми. Мародер