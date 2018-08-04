В центре Москвы прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова
Участники возлагали цветы к памятнику писателю Александру Грибоедову. Как пишет «Новая газета», организаторы назвали действие флешмобом. В нем приняли участие не менее пятидесяти человек, в том числе, режиссер Аскольд Куров, кинокритик Антон Долин и литературный обозреватель Анна Наринская. Некоторые держали плакаты с изображением режиссера и словами «Сенцов, живи!». Украинец осужден в России по делу о терроризме. Он держит голодовку более 80 дней, требуя освободить соотечественников, которых он считает политзаключенными.
Комментарии11
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olegleon 04 августа 2018 | 14:38
"Он держит голодовку более 80 дней,...."
... побив все рекорды голодовок и не собирается на этом останавливаться
romashka__ 04 августа 2018 | 14:47
Украинец Сенцов против РФ.
liberastanakol 04 августа 2018 | 15:01
romashka__: ...организаторы назвали действие флешмобом. В нем приняли участие не менее пятидесяти человек, в том числе, режиссер Аскольд Куров,
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Болезненная, вышло десять болезненных на голову таких как ты и бабка даунко.
ninapa 04 августа 2018 | 15:04
romashka__: это чмо такой же "режиссёр", как Савченко "лётчица". Полная пустота... )))
dataan 04 августа 2018 | 15:01
olegleon: Даешь пятилетку голодовки за 3 года!!!!!!!
tv_victim 04 августа 2018 | 14:38
80 дней? Савченко-стайл!
demosua 04 августа 2018 | 14:41
а крымских поддерживающих нет... Возврат к совку все поняли буквально...
ninapa 04 августа 2018 | 15:02
demosua: только веникам везде "совки" мерещатся... ))) удачных видений! )))
demosua 04 августа 2018 | 15:04
ninapa: совок - это реальность , в которой ты живешь. И жил(а) всегда...
glotov 04 августа 2018 | 14:51
По дурости и террориста можно поддержать. Я в свое время партийца-алкаша Ельцина поддерживал: глупый был.
demosua 04 августа 2018 | 14:58
glotov: теперь будешь до конца дней умным - поддерживать гэбиста, православного совка путина владимира ...