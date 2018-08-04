В центре Москвы прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова

Участники возлагали цветы к памятнику писателю Александру Грибоедову. Как пишет «Новая газета», организаторы назвали действие флешмобом. В нем приняли участие не менее пятидесяти человек, в том числе, режиссер Аскольд Куров, кинокритик Антон Долин и литературный обозреватель Анна Наринская. Некоторые держали плакаты с изображением режиссера и словами «Сенцов, живи!». Украинец осужден в России по делу о терроризме. Он держит голодовку более 80 дней, требуя освободить соотечественников, которых он считает политзаключенными.