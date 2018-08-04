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14:30, 04 августа 2018

В Красноярском крае готовятся переправить тела жертв крушения вертолета семьям погибших

Авиакатастрофа произошла этим утром. На месте работают сотрудники Главного управления криминалистики СК. Об этом сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По предварительным данным, причиной крушения стала ошибка пилотирования.

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ergep 04 августа 2018 | 14:45

А как будут переправлять? Опять на МИ8?

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